Движение общественного транспорта по пл. Минина и Пожарского временно изменят 18 марта Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Движение общественного транспорта по пл. Минина и Пожарского временно изменят 18 марта. Об этом сообщили в сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, с 00:01 до 20:00 18 марта движение транспорта в районе пл. Минина будет временно приостановлено.

В связи с этим будут внесены следующие изменения в автобусные маршруты:

- маршруты А-40, А-58, А-64, Т-74, Т-97 в направлении улицы Минина проедут по Варварской улице и улице Пискунова; в направлении площади Свободы – по улице Пискунова, Варварской, площади Минина и Пожарского и снова по Варварской улице;

- маршруты А-19, А-45, А-52, А-90, Т-24, Т-31, Т-40, Т-45 и межмуниципальный маршрут №304 будут организованы по улицам Варварской и Пискунова в оба направления;

- разворот автобусов А-1, А-68, Т-31 будет организован на пл. Минина и Пожарского (в районе улицы Большой Покровской).