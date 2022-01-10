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Политика

Олег Лавричев возглавил Совет директоров Нижнего Новгорода под эгидой Нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей

17 марта 2022 19:29  [54] Политика
Олег Лавричев

Олег Лавричев

Фото: Гордума Нижнего Новгорода

Председатель городской Думы Олег Лавричев избран председателем Совета директоров Нижнего Новгорода под эгидой Нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей.

Такое решение было принято на расширенном заседании Совета 17 марта с участием замгубернатора андрея Саносяна, главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, гендиректора Нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей Валерия Цыбанева, главы ТПП Нижегородской области Ивана Разуваева, а также руководителей городских промышленных предприятий и глав районных администраций.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян рассказал участникам заседания, по каким направлениям ведётся работа в регионе для повышения устойчивости экономики.

"Важно работать в направлении импортозамещения, оказывать своевременную поддержку предприятиям, осваивающим производство новых видов продукции. Второе направление – поиск комплектующих аналогов у партнеров дружественных стран, и третье – финансовая поддержка реального сектора" - подчеркнул замгубернатора.

Участники заседания отметили значимость развития системной деятельности районных ассоциаций в Нижнем Новгороде.

Как заявил Юрий Шалабаев, возобновление работы Совета директоров города в текущей непростой экономической ситуации особенно актуально.

"Сейчас промышленность и крупный бизнес должны идти с властью в одном направлении. Поддержка со стороны муниципальных органов власти в мере их полномочий сейчас важна как никогда. В частности, мы можем помогать в снятии административных барьеров", – уверен мэр.

"Мы готовы развивать работу районных ассоциаций под эгидой НАПП, - сказал Олег Лавричев. - Это позволит вести консолидированную деятельность по поддержке предпринимательства в городе, значимость которой в современной ситуации сложно переоценить".

По его словам, Совет директоров призван транслировать позицию предпринимательского сообщества властям. "Отдельно взятому предприятию зачастую непросто донести свою проблему до городских властей, наш Совет как раз займется решением этих вопросов", – пояснил спикер Гордумы.

Олег Лавричев подчеркнул, что районные ассоциации будут формироваться при участии глав районов, что позволит оперативно решать вопросы и развивать связи между предприятиями и органами власти.

"Рад, что достигнуто взаимопонимание с главами районов. Это позволит аккумулировать усилия для решения текущих проблем города. Уверен, что Совет директоров как координационный орган будет полезен и востребован, и его работа принесёт свои результаты", – заключил Олег Лавричев.

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Теги:
бизнес Олег Лавричев Предприниматели
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