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Анонсы событий для СМИ на 18 марта 2022 года
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18 марта 2022 11:49  [1] Начальника отдела технического снабжения "Газпром газораспределение НН" задержали за взятку
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Происшествия

Начальника отдела технического снабжения "Газпром газораспределение НН" задержали за взятку

18 марта 2022 11:49  [1] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Начальник отдела технического снабжения "Газпром газораспределение НН" задержан за взятку. Об этом сообщили в УФСБ России по Нижегородской области.

Согласно информации, данный сотрудник компании получил от представителя коммерческой организации денежную взятку за оказание содействия при заключении договора поставки специализированного оборудования для нужд ПАО "Газпром Газораспределение Нижний Новгород".

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье 290 ч. 5 УК РФ (получение взятки). Ленинский районный суд Нижнего Новгорода избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что уголовное дело по получению взятки гендиректором "Газпром трансгаз НН" Вячеславом Югаем передано в суд.

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Теги:
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