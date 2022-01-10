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Движение на участке площади Сенной будет временно приостановлено

18 марта 2022 12:38  [110] Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Движение на участке площади Сенной в Нижнем Новгороде будет временно приостановлено. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Согласно информации, с 23:59 19 марта до 5:00 20 марта и с 23:59 20 марта до 5:00 21 марта движение транспорта по пл. Сенной около дома №54 по ул. Б.Печерской в направлении Казанского съезда будет приостановлено.

В департаменте рассказали, что при движении со стороны ул. М. Горького в направлении Казанского съезда объехать закрытый участок дороги можно по ул. Б.Печёрской, переулку Школьному и ул. Минина.

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Теги:
движение Транспорт
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