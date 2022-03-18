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Общество

Юрий Шалабаев направил поздравление с днем работников ЖКХ

20 марта 2022 10:12  [1] Общество
Юрий Шалабаев

Юрий Шалабаев

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил поздравление с днем работников ЖКХ.

"Поздравляю всех работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения с профессиональным праздником!
Нижний Новгород – один из самых красивых городов России, а, может быть, и мира. К нам с каждым годом стремится всё больше туристов, город расцветает парками и скверами, прирастает новыми микрорайонами", - отмечается в его поздравлении.

"Содержать всю эту большую территорию в порядке приходится вам, тысячам городских работников ЖКХ. И в снег, и в дождь вы на улицах устраняете последствия непогоды, чтобы горожанам было удобно передвигаться по городу, заниматься своими делами", - сказал Юрий Шалабаев.

"Бывает, возникают критические, аварийные ситуации, но вы справляетесь с ними максимально оперативно, всегда стараетесь, чтобы в домах нижегородцев как можно быстрее появились тепло, электричество, вода", - резюмировал он.

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Теги:
Праздники Юрий Шалабаев
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