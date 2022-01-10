"ТНС энерго НН" подвело итоги клиентских акций 2021 года Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Гарантирующий поставщик объявляет итоги двух клиентских акций, прошедших в 2021 году.

Акция "Энергобонус рубль бережёт" проводилась с 1 мая 2021 года по 10 января 2022 года. Участники акции копили энергобонусы, чтобы потом обменять их на бесплатное энергопотребление и сертификаты на приобретение бытовой техники. Список победителей акции опубликован на сайте по ссылке.

Вторая акция - "Новогодний кешбэк" проходила 1 - 31 декабря 2021 г. Для участия необходимо было подключить электронную квитанцию, погасить задолженность, внести рекомендуемый платеж либо выполнить несколько условий вместе. 111 победителей акции получают по 2022 рубля на лицевой счет для оплаты электроэнергии в будущих периодах. Со списком победителей можно ознакомиться по ссылке на сайте.

Обращаем внимание, что, в соответствии с условиями акций и требованиями законодательства, победителям необходимо обратиться в любой Центр обслуживания клиентов "ТНС энерго НН" для оформления и подписания необходимых документов в срок до 22 апреля 2022 года включительно. При себе необходимо иметь паспорт и другие документы (подробная информация будет направлена победителям до 24 марта 2022 года).

Уточнить информацию также можно по телефону Единого контактного центра 8 (831) 233-09-70.