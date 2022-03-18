Чат-бот "Помощник Объясняем.рф" запущен в России Общество

Чат-бот "Объясняем.рф" появился на информационном ресурсе "Объясняем.рф", который ранее был запущен правительством России.

Сервис представляет собой помощника в формате чат-бота, который работает в мессенджерах Telegram, Viber и соцсети "ВКонтакте". Проект реализован АНО "Национальные приоритеты" и АНО "Диалог". Его задачей является донесение до граждан достоверной и проверенной информации в кратчайшие сроки.

С помощью бота любой пользователь может получить оперативную и актуальную информацию о лекарствах, новых мерах поддержки и многом другом. В сервисе представлены официальные комментарии правительства РФ, ведомств, министерств и экспертов.

Также в чат-боте появилась функция выбора тематической рубрики и поиска ответа на определенный вопрос. Благодаря этому читатели ресурса могут отсортировать публикации по категориям и выбрать именно то, что интересует в данный момент.

Если вопрос будет задан несколькими пользователями "личного помощника", то ответ на него будет оформлен и размещен на сайте Объясняем.рф и станет доступен всем читателям.

Кроме того, подписчики могут оценить каждый ответ, который получат в чат-боте, его качество и пользу. Такая форма обратной связи позволит администраторам дополнять информацию в режиме реального времени.

Ссылки на чат-бот "Помощник Объясняем.рф": Viber, Telegram, "Вконтакте".

Также официальные страницы "Объясняем.рф" представлены в пабликах Нижегородской области.