Капремонт и модернизация ждут центральную городскую библиотеку им.Ленина в Нижнем Новгороде Общество

Здание ЦГБ им.Ленина на ул.Советской Фото: с сайта vk.com/gorbibl.nnov

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Капитальный ремонт и модернизация ждут центральную городскую библиотеку им.Ленина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в соцсетях.

Библиотека располагается в доме-ОКН 1905 года постройки на улице Советской, где до революции размещалось представительство фирмы "Генрих Вильгельмович Дюршмидт".

В следующем году библиотеке исполняется 120 лет. Сегодня это крупный информационный, культурно-просветительский и методический центр города с универсальным книжным фондом, в котором хранится около 200 тысяч книг и периодических изданий.

По словам Юрия Шалабаева, учреждению предстоят большие перемены. Так, в прошлом году у здания был обновлён фасад, теперь планируется приступить к модернизации.

Сначала будет выполнен капитальный ремонт самого здания, а также обновление инженерных коммуникаций.

На первом этаже планируется создать конференц-зал для выставок и мастер-классов. Также в планах оборудовать в здании кинотеатр и студию. Кроме того, библиотеку сделают более комфортной для людей с инвалидностью.

"Проект масштабный, современный и амбициозный, так что рассчитываем на финансовую поддержку правительства региона", - подчеркнул градоначальник.

Помимо этого, в рамках нацпроекта "Культура" будет модернизирована центральная районная детская библиотека им. Горького на ул. Минина. Её также ждёт капитальный ремонт и обновление книжного фонда. В результате это учреждение станет первой в городе детской модельной библиотекой.

Напомним, в прошлом году библиотеки получили 18 млн рублей господдержки для комплектования фондов новой литературой. На эти средства 247 библиотек смогли приобрести свыше 52 тысяч печатных изданий. В 2022 году на эти цели будет выделено также 18 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область стала лидером по количеству библиотек, модернизированных в рамках нацпроекта "Культура".