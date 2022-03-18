Банк "Открытие": замедления роста цен можно ожидать в течение 2-3 недель Экономика

По итогам очередного заседания Совет директоров Банка России оставил ключевую ставку без изменения на уровне 20%. Регулятор отметил, что структурная подстройка экономики будет сопровождаться кратковременным ускорением роста цен. В самом деле, интенсивный – темпами выше 2% в неделю – рост цен продолжается вторую неделю. Однако если на неделе с 26 февраля по 4 марта это более чем наполовину объяснялось ростом цен на легковые автомобили, электроники и туристические услуги, то неделей позднее рост цен затрагивал уже широкий спектр товаров. По оценкам "Открытие Research", интенсивная подстройка цен продлится недолго (2-3 недели), после чего инфляция замедлится.

Как рассказал Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие", текущие оценки по инфляции в связи с высоким уровнем неопределенности варьируются в широких пределах. В оптимистичном и пессимистичном сценариях аналитиков, отличающихся разной степенью ограничений на российский экспорт и динамикой курса рубля – от укрепления к концу 2022 г. до 85 рублей за доллар до ослабления до 150 рублей – инфляция может составить 13% и 21% соответственно. Ориентиром для центрального сценария в настоящий момент выступает инфляция чуть выше 16% при условии сохранения курса рубля вблизи текущих значений. Регулятор ожидает возврата инфляции к целевому уровню в 2024 г., однако опубликованный ранее опрос Банка России указывает на возврат инфляции к целевому уровню в более поздний срок.

Также Банк России указывает на ожидание снижения ВВП в 2022 г. По оценкам "Открытия Research", оно может составить от 8% в центральном сценарии (4% и 14% в оптимистичном и пессимистичном сценариях). Консенсус-опрос Банка России также указывает на ожидание 8% падения ВВП в 2022 г.

Главной позитивной новостью за 18 марта можно назвать предложение президента РФ продлить полномочия Эльвиры Набиуллиной на очередной срок. Эльфира Набиуллина – действующий руководитель Банка России, и ее опыт преодоления предыдущего всплеска инфляции в 2015-2016 гг. является максимально востребованным в текущих условиях. На своей пресс-конференции глава Банка России анонсировала, что с понедельника 21 марта Мосбиржа возобновит торги ОФЗ, при этом на первых порах в целях снижения рисков финансовой стабильности и предотвращения избыточной волатильности котировок регулятор будет осуществлять покупки ОФЗ "в необходимых объемах". Впоследствии портфель ОФЗ будет полностью продан, чтобы нейтрализовать влияние данной операции на денежно-кредитной политику.

Реакция валютного рынка – единственного ликвидного, который торгуется в настоящий момент – вначале была негативной: начиная с 13:20, рубль допустил движение с уровня 103 до 105,5 за доллар, поскольку ожидания рынка допускали дальнейший рост ключевой ставки и открытие торгов на Мосбирже. Однако по итогам пресс-конференции курс столь же стремительно скорректировался до 104 рублей за доллар. Впрочем, на фоне высокой в последние дни волатильности, движение могло быть обусловлено и действиями трейдеров, и другими новостными факторами, такими как новости о том, что президент проведет срочное совещание Совбеза России.