Весенний беби-бум начался в нижегородском зоопарке "Лимпопо"

Ягнята романовской овцы
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Массовое весеннее пополнение началось в семействах обитателей нижегородского зоопарка "Лимпопо". Как рассказали сотрудники, буквально один за другим появились на свет малыши красноруких тамаринов, эдиповых тамаринов, романовских овец и африканских ежей.
Так, у романовской овцы на свет появились сразу три ягненка – две девочки и один мальчик. Они уже выходят на первые прогулки и активно знакомятся с окружающим миром.
У самки краснорукого тамарина родилось два малыша, она уже опытная мама.
Краснорукие тамарины с потомством
А вот для эдиповых тамаринов и африканских ежей это первый опыт родительства. В семействе первых появились на свет два малыша, а у африканских ежей – тройня.
Эдипов тамарин с малышом
В настоящее время новорождённые и их мамы чувствуют себя хорошо, роды у всех животных прошли без каких-либо осложнений, добавили в зоопарке.
Семейство африканских ежей
Напомним, в конце января в зоопарке "Лимпопо" произошло пополнение сразу в двух семействах летучих лисиц. Так, потомством обзавелись летучие лисицы Лиля и гигантские летучие лисицы. F в конце декабря в семье бенгальских тигров Веги и Барсика родились два малыша.
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