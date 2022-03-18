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Весенний беби-бум начался в нижегородском зоопарке "Лимпопо"

18 марта 2022 19:23  [35] Общество
Ягнята романовской овцы

Ягнята романовской овцы

Фото: зоопарк "Лимпопо"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Массовое весеннее пополнение началось в семействах обитателей нижегородского зоопарка "Лимпопо". Как рассказали сотрудники, буквально один за другим появились на свет малыши красноруких тамаринов, эдиповых тамаринов, романовских овец и африканских ежей.

Так, у романовской овцы на свет появились сразу три ягненка – две девочки и один мальчик. Они уже выходят на первые прогулки и активно знакомятся с окружающим миром.

У самки краснорукого тамарина родилось два малыша, она уже опытная мама.

Краснорукие тамарины с потомством

А вот для эдиповых тамаринов и африканских ежей это первый опыт родительства. В семействе первых появились на свет два малыша, а у африканских ежей – тройня.

Эдипов тамарин с малышом

В настоящее время новорождённые и их мамы чувствуют себя хорошо, роды у всех животных прошли без каких-либо осложнений, добавили в зоопарке.

Семейство африканских ежей

Напомним, в конце января в зоопарке "Лимпопо" произошло пополнение сразу в двух семействах летучих лисиц. Так, потомством обзавелись летучие лисицы Лиля и гигантские летучие лисицы. F в конце декабря в семье бенгальских тигров Веги и Барсика родились два малыша.

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Теги:
Животные Зоопарк
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