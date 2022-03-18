Около 10 тысяч человек в Нижнем Новгороде приняли участие в посвященных воссоединению Крыма с Россией праздничных мероприятиях Общество

Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Около 10 тысяч человек в Нижнем Новгороде приняли участие в посвященных воссоединению Крыма с Россией праздничных мероприятиях.

18 марта в столице Приволжья состоялся концерт-митинг, посвященный восьмой годовщине со дня воссоединения Крыма с Россией.



Митинг проходил на площади Минина и Пожарского. В нем принимали участие представители общественных и патриотических организаций и политических партий региона, а также жители Нижнего Новгорода и районов области, переселенцы из Донбасса.

В этот же день состоялся концерт всемирно известного российского саксофониста, лауреата государственной премии Российской Федерации, Народного артиста России Игоря Бутмана. Также перед зрителями выступили Нижегородский губернский оркестр и ансамбль народной песни "Любава".



Напомним также, что 18 марта в Нижнем Новгороде на Чкаловской лестнице прошел флешмоб "8 лет вместе".

В Нижегородской области организованы автопробеги в честь восьмилетия воссоединения Крыма с Россией.