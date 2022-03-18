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Общество

Евгений Люлин: "От профессионализма работников сферы ЖКХ зависят комфортные условия жизни нижегородцев"

20 марта 2022 11:02  [1] Общество
Евгений Люлин

Евгений Люлин

Фото: пресс-служба ЗС НО

Председатель регионального парламента Евгений Люлин направил поздравление с днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

"Уважаемые работники и ветераны сферы бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области! От имени Законодательного собрания Нижегородской области и себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником", - говорится в поздравлении.

"От профессионализма и ответственного подхода к делу работников данной отрасли зависят комфортные условия жизни нижегородцев, благоустройство населенных пунктов, бесперебойная работа коммунальных систем, стабильная работа производственных предприятий, образовательных и медицинских учреждений", - подчеркнул Евгений Люлин.

Он выразил благодарность работникам сферы торговли и ЖКХ за умения, компетентность, оперативность, внимательное отношение к населению.

"Желаю крепкого здоровья, благополучия, энергии и новых профессиональных достижений на благо Нижегородской области", - сказал председатель Законодательного собрания Евгений Люлин в заключение.

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