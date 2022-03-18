Весенняя охота на медведя открылась в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Весенняя охота на медведя открылась в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

Согласно информации, сезон охоты продлится до 10 июня 2022 года.

"При этом запрещается добыча медведей в возрасте менее одного года и самок с медвежатами текущего года рождения", — уточнили в региональном минлесхозе.

Отмечается, что в последние годы в Нижегородской области наблюдается рост численности медведя, по данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов она составляет более 1,4 тысячи особей.

В весенний период разрешается осуществление охоты на медведя с подхода. Для добычи медведя в темное время суток разрешается применение любых световых устройств, тепловизоров, приборов ночного видения. В это время суток охотники обязаны носить специальную сигнальную одежду повышенной видимости.

Ранее сообщалось, что новые сроки охоты на пернатую дичь установлены в Нижегородской области. Весенняя охота осуществляется исключительно на самцов глухарей на току с подхода, на токующих самцов тетеревов из укрытия, на вальдшнепов на вечерней тяге, на селезней уток из укрытия с подсадной уткой и (или) с чучелами и манком, на гусей и казарок из укрытия с чучелами и (или) профилями и (или) манными гусями и (или) манком.