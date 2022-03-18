Множественные переломы получил работник ГЖД, выпав из окна 11 этажа, при монтаже москитной сетки Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Множественные переломы получил работник ГЖД, выпав из окна 11 этажа, при монтаже москитной сетки, сообщает Госинспекция труда в Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде расследуется тяжелый несчастный случай, который произошел в одном из структурных подразделений ГЖД.

Во время установки москитной сетки 17 марта в кабинете здания управления Горьковской железной дороги столяр упал с высоты 11 этажа в лестничный проем пожарной лестницы. При падении работник зацепился ногой за металлическую конструкцию лестницы и повис на уровне девятого этажа.

Мужчина был доставлен в больницу № 13 Нижнего Новгорода с множественными переломами костей, позвоночника, ребер и тяжелой черепно-мозговой травмой.

Обстоятельства произошедшего уточняются.