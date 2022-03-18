Теплоэнерго
Туротрасль поддержат в Нижегородской области
Предприниматели смогут бесплатно открыть бизнес ВКонтакте
Еще четыре платные парковки появятся в Нижнем
Скорость движения электросамокатов вновь ограничат
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 18 марта 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Происшествия
21 марта 2022 12:16  [93] Множественные переломы получил работник ГЖД, выпав из окна 11 этажа, при монтаже москитной сетки
21 марта 2022 09:40  [172] Нижегородец оштрафован на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ
19 марта 2022 17:40  [556] Жительница Дзержинска подозревается в фиктивной регистрации семи иностранцев в своей квартире
19 марта 2022 16:17  [678] Женщина погибла на пожаре в Арзамасе 19 марта
19 марта 2022 12:34  [987] Три ДТП с летальным исходом произошли в Нижегородской области 18 марта
19 марта 2022 11:49  [859] Два человека погибли на пожаре в СНТ № 5 в Нижнем Новгороде
18 марта 2022 11:49  [998] Начальника отдела технического снабжения "Газпром газораспределение НН" задержали за взятку
18 марта 2022 09:19  [620] Почти 30 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке в Московском районе
17 марта 2022 17:56  [706] Шесть человек задержаны в Нижнем Новгороде за инсценировки ДТП с целью получения страховых выплат
17 марта 2022 17:01  [745] Мошенничество по договорам страхования недвижимости пресечено в Нижегородской области
Происшествия

Множественные переломы получил работник ГЖД, выпав из окна 11 этажа, при монтаже москитной сетки

21 марта 2022 12:16  [93] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Множественные переломы получил работник ГЖД, выпав из окна 11 этажа, при монтаже москитной сетки, сообщает Госинспекция труда в Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде расследуется тяжелый несчастный случай, который произошел в одном из структурных подразделений ГЖД.

Во время установки москитной сетки 17 марта в кабинете здания управления Горьковской железной дороги столяр упал с высоты 11 этажа в лестничный проем пожарной лестницы. При падении работник зацепился ногой за металлическую конструкцию лестницы и повис на уровне девятого этажа.

Мужчина был доставлен в больницу № 13 Нижнего Новгорода с множественными переломами костей, позвоночника, ребер и тяжелой черепно-мозговой травмой.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГЖД Госинспекция труда Травма
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph