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Множественные переломы получил работник ГЖД, выпав из окна 11 этажа, при монтаже москитной сетки, сообщает Госинспекция труда в Нижегородской области.
В Нижнем Новгороде расследуется тяжелый несчастный случай, который произошел в одном из структурных подразделений ГЖД.
Во время установки москитной сетки 17 марта в кабинете здания управления Горьковской железной дороги столяр упал с высоты 11 этажа в лестничный проем пожарной лестницы. При падении работник зацепился ногой за металлическую конструкцию лестницы и повис на уровне девятого этажа.
Мужчина был доставлен в больницу № 13 Нижнего Новгорода с множественными переломами костей, позвоночника, ребер и тяжелой черепно-мозговой травмой.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
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