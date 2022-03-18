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Бизнес

Первый в России краболов спустит на воду нижегородский завод "Красное Сормово"

21 марта 2022 12:54  [1] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Первый в России краболов КСП01 спустит на воду нижегородский завод "Красное Сормово". Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Согласно информации, в настоящее время сотрудники завода уже приступили к окраске корпуса головного судна серии краболовов-процессоров проекта КСП01. Его спуск на воду планируется летом 2022 года.

Отмечается, что всего на заводе будет построено 5 краболовов-процессоров для нужд НП "Северо-Западный рыбопромышленный консорциум" в рамках федеральной программы инвестиционных квот. В соответствии с соглашениями с ООО "Альфа трейд", ООО "Карапакс", ООО "ФРОСТЕР" и ООО "Эта-трейд" краболовы должны быть построены до ноября 2024 года.

"Несмотря на изменяющиеся экономические и политические условия, мы продолжаем работу над намеченной производственной программой, делаем все, чтобы выполнить свои обязательства перед заказчиками. При строительстве судов используются зарубежные комплектующие, однако поставщиков много, и мы имеем возможность переориентироваться на другие компании", - отметил генеральный директор ПАО "Завод "Красное Сормово" Михаил Першин.

При этом директор завода отметил, что корпорация ОСК, куда входит завод, ведет планомерную работу по импортозамещению с 2014 года.

На сегодня степень готовности головного судна серии составляет более 60%. Началась металлизация и окраска корпуса, продолжается монтаж судового оборудования. Завершены установка промыслового оборудования, изоляция и обшивка морозильного трюма для хранения краба. Кроме того, выполнен монтаж фабрики по разделке и переработке краба.

Напомним, что в марте завод "Красное Сормово" заложил киль десятого судна серии сухогрузов. Кроме того, предприятие планирует снизить себестоимость производства сухогрузов в процессе их строительства.

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Теги:
заводы Красное Сормово
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