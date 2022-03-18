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Общество

Росавиация выдала допуски на полеты из Нижнего Новгорода в 13 стран

21 марта 2022 14:23  [34] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Росавиация выдала допуски на полеты из Нижнего Новгорода в 13 стран. Об этом говорится в приказе, опубликованном на сайте ведомства.

Согласно информации, право совершать перелеты получили две авиакомпании.

Так, авиакомпания "Azur Air" получила допуск на совершение перелета по маршруту "Нижний Новгород - Эйлат" (Израиль) один раз в неделю. Этот же авиаперевозчик сможет летать в Индонезию из Нижнего Новгорода - до города Денпасар один раз в неделю. А в Минск (Белоруссия) авиаперевозчик сможет летать дважды в неделю.

Также "Azur Air" сможет выполнять перелеты из нижегородской воздушной гавани в Акабу (Иордания), в Порт-Луи (Маврикий), Куалу-Лумпур (Малайзия), Мале (Мальдивы), Агадир (Марокко), Белград (Сербия), Утапао (Тайланд), Занзибар (Танзания), Карши и Навои (Узбекистан) по одному рейсу в неделю.

Другой авиаперевозчик "Royal Flight" получил право на выполнение следующих рейсов: "Нижний Новгород - Джерба" (Тунис), "Нижний Новгород - Монастир" (Тунис), "Нижний Новгород - Энфида" (Тунис) дважды в неделю.

Отметим, что выдача разрешений на допуск не означает, что авиакомпании могут приступить к вылетам.

"Решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе Росавиации. Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов", - говорится в сообщении Росавиации.

Ранее сообщалось, что Росавиация продлила запрет на полеты в города на юге России до 26 марта. Pапрет на полеты в 12 городов России, расположенных на юге страны, продлен до 03:45 часов 26 марта в связи со сложной обстановкой вокруг ситуации на Украине.

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Теги:
Авиакомпания Авиаперевозки Авиасообщение
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