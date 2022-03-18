Нижегородская область направила стройматериалы для восстановления населенных пунктов Донбасса Общество

Фото: пресс-служба партии

Нижегородская область направила стройматериалы для восстановления населенных пунктов Донбасса. Об этом сообщает НРО партии "Единая Россия", которое и собрало гуманитарную помощь.

Согласно информации, порядка 70 кубов леса будет использовано для восстановления жилой и социальной инфраструктуры.

Также из Нижнего Новгорода отправлено 17 тонн продуктов – молоко, крупы, масло, консервы и другие товары первой необходимости.

"Нижегородская область еще несколько недель назад одной из первых отправила на Донбасс крупную партию гуманитарной помощи. И эта поддержка не прекращается. Мы понимаем сколь сложная там сейчас ситуация и как важно обеспечить людей самыми необходимыми вещами. С самого начала активно в работу включилось региональное отделение "Единой России". Люди делают это от чистого сердца, искренне стремятся помочь. Огромная благодарность и нашим предпринимателям, участвующим в сборе гуманитарной помощи, несмотря на все сложности сегодняшнего дня", - отметил губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Глеб Никитин.

"Для тех, кто живет на Донбассе это еще и моральная поддержка, свидетельство того, что они не остались один на один со своими проблемами. Каждый регион сейчас по-своему поддерживает Донбасс. Мы в этот раз помогаем строительными материалами, которые производят в Нижегородской области. Знаю, что этот вид помощи сейчас очень востребован в связи с необходимостью восстанавливать социальные объекты. Будем оказывать содействие и в дальнейшем", - сказал он.

Грузовики со стройматериалами доедут до Ростова-на-Дону, а дальше – на Донбасс. Машины с продуктами доставят груз в Крым, после чего он будет перераспределен в те населенные пункты, которые сейчас сильнее всего нуждаются в гуманитарной помощи.

"В эти мартовские дни дали старт большому совместному проекту. Сегодня Донбассу нужна помощь каждого из нас. Нижегородцы никогда не оставались в стороне. Я рад, что и на этом пути у нас хорошие попутчики: акцию мгновенно поддержал наш нижегородский Газпром - помогли с транспортом. Благодарю и наши северные районы, предпринимателей, простых настоящих мужиков! Всех, кто помог сформировать эту колонну с лесом, а также продуктами питания. В период восстановления Донбасса наш нижегородский лес поможет в первоочередном ремонте разрушенных крыш школ, детских садов, больниц в Луганске и Донецке", - сказал депутат Госдумы Артем Кавинов.

"Мы понимаем, какую большую миссию, какую большую задачу выполняет сейчас Россия. Мы сейчас должны всей страной оказать посильную помощь и поддержать жителей Донбасса. И каждый на своем месте должен делать свою конкретную работу для общего дела. Наши ребята работают там, а мы будем продолжать работать здесь и помогать, чем сможем. Мы всегда были, есть и будем братскими народами. Поэтому мы обязательно должны их поддержать", - отметил и.о. генерального директора "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Риф Садртдинов.

Для сбора стройматериалов откликнулись предприниматели с севера Нижегородской области – из Ветлуги, Уреня и Варнавино.

"Мы все видим, сколько нужно будет восстанавливать разрушенных объектов, поэтому мы не могли оставаться в стороне. Выступил с инициативой, коллеги меня поддержали. Проговорили с региональным отделением "Единой России" все нюансы, организовали транспорт. Думаю, на этой партии пиломатериалов мы не остановимся, будем помогать и дальше. Людей стало откликаться все больше, обговорим со всеми, кто занимается лесом, и по необходимости отправим еще пиломатериалы", - рассказал индивидуальный предприниматель Александр Орехов.

С самого начала спецоперации региональное отделение "Единой России" объявило сбор средств на специальный счет и различных товаров, которые необходимо для жителей ЛНР и ДНР. К акции сразу присоединились активисты, депутаты, волонтеры, сторонники. Неравнодушные жители оказывает помощь по разным направлениям.

Напомним, "Единая Россия" с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса и тем, кто остался в ЛНР и ДНР. В пунктах временного размещения Нижегородской области работают волонтеры и депутаты. Они помогают с логистикой, бытовыми вопросами, передают гуманитарную помощь, оказывают информационную и правовую поддержку жителям Донбасса.