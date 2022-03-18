Сумма штрафов в сфере благоустройства в Нижнем Новгороде в 2021 году составила почти 90 млн рублей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Сумма штрафов в сфере благоустройства в Нижнем Новгороде в результате активизации работы АТИ в 2021 году составила почти 90 млн рублей. Об этом заявил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, в минувшем году было выявлено более 116 тысяч нарушений в сфере благоустройства, обеспечения чистоты и порядка, что на 31% больше, чем в 2020 году (более 88 тысяч).

Мэр города отметил, что рост числа выявленных нарушений говорит об активизации работы специалистов АТИ по выявлению нарушений в сфере благоустройства.

"Ранее я неоднократно обращался к собственникам зданий и территорий, и со многими из них нам удалось выстроить эффективное взаимодействие, но, к сожалению, есть и такие организации, которые понимают только "язык" штрафов. В начале прошлого года я дал поручение административно-технической инспекции усилить работу: неотвратимость наказания – это лучшая профилактика правонарушения. Организации, отвечающие за благоустройство, содержание зданий, ведущие торговую деятельность, должны знать, что уклониться от ответственности за нарушения не получиться", - заявил Юрий Шалабаев.

В управлении административно-технического и муниципального контроля в свою очередь отметили, что в 2021 году было составлено 13 283 протокола об административных правонарушениях, что на 21% больше, чем в 2021 году (10 951 протокол). Чаще всего к административной ответственности привлекались организации и нижегородцы за нарушение требований к надлежащему состоянию и содержанию объектов (6 156 протоколов или 46,3% от общего количества) и размещение транспортных средств на газонах (4 163 протокола или 31,3% от общего количества).

Помимо этого еще более 7% протоколов было составлено в связи с нарушением правил производства земляных работ (916 протоколов), 6% - за несанкционированное размещение объявлений (794 протокола), по причинам, связанным с ненадлежащим содержанием нежилых зданий, было выписано 4% от общего количества протоколов (543 протокола). Нарушения в сфере торговой деятельности составили 3,5% от общего числа протоколов, нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах – 0,6%.