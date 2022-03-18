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Общество

Досрочно ЕГЭ в Нижнем Новгороде начали сдавать 79 человек

21 марта 2022 16:45  [82] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Досрочно ЕГЭ в Нижнем Новгороде начали сдавать 79 человек. Об этом глава города Юрий Шалабаев заявил на своей странице в социальной сети Telegram.

По его словам, все экзамены они сдадут до
середины апреля.

"В основном сейчас силы пробуют выпускники прежних лет. Очень радует, что с каждым годом выпускники школ улучшают свои результаты ЕГЭ. Например, если в 2019 году "стобалльников" было всего 97, то в 2021 их стало 136. 427 нижегородцев за прошлый год наградили медалью "За особые успехи в учении", - отметил Юрий Шалабаев.

Он добавил, что 509 школьников из Нижнего в минувшем году заняли призовые места в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников, а 18 – получили дипломы заключительного этапа.

Ранее сообщалось, что 14 026 человек зарегистрировано на сдачу ЕГЭ в Нижегородской области в 2022 году.

В минобразования отметили, что самыми популярными предметами для сдачи ЕГЭ в 2022 году стали обществознание (42,9%), информатика (19,3%) и физика (18,9%).

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Теги:
ЕГЭ Образование
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