Нижегородцы смогут сдать нормы ГТО прямо в торговых центрах Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородцы смогут сдать нормы ГТО прямо в торговых центрах. Об этом сообщает администрация Нижнего Новгорода.

Согласно информации, в торговых центрах "Муравей", "Небо", а также в ЦУМе прошла первая акция проекта "ГТО в ТЦ".

Это совместный проект областного министерства спорта, нижегородской мэрии и регионального центра ГТО. Прямо на площадке торгового центра можно было сдать нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

Сообщается, что сдать нормативы может каждый желающий в возрасте от 6 до 70 лет в любой день, записавшись заранее, в одном из городских центров ГТО.

По словам старшего инструктора-методиста регионального центра ГТО Марии Колегановой, проведение таких мероприятий в торговых центрах является отличной возможностью рассказать жителям о ГТО.

Также в акции принял участие семикратный чемпион мира по самбо, трехкратный чемпион Европы, пятикратный обладатель Кубка Мира Раис Рахматуллин. Он рассказал нижегородцам, почему важно вести здоровый образ жизни и зачем сдавать нормы ГТО.

Напомним, что жителей Нижегородской области приглашают к участию в фестивале ГТО 27 марта.

Ранее сообщалось, что единый муниципальный центр спортивных объектов и "ГТО" создадут в Нижнем Новгороде.