Теплоэнерго
Туротрасль поддержат в Нижегородской области
Еще четыре платные парковки появятся в Нижнем
Скорость движения электросамокатов вновь ограничат
Предприниматели смогут бесплатно открыть бизнес ВКонтакте
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 18 марта 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
21 марта 2022 17:19  [41] Новая станция снеготаяния в Нижнем Новгороде выйдет на полную производительность уже в следующем сезоне
21 марта 2022 17:13  [59] Нижегородцы смогут сдать нормы ГТО прямо в торговых центрах
21 марта 2022 16:59  [86] Участок улицы Горького перекроют в связи со строительством метро
21 марта 2022 16:45  [83] Досрочно ЕГЭ в Нижнем Новгороде начали сдавать 79 человек
21 марта 2022 16:23  [103] Сотрудников АО "Теплоэнерго" наградили в честь профессионального праздника
21 марта 2022 16:22  [95] Смертность от внешних причин в Нижегородской области снизилась на 3,6% за 2021 год
21 марта 2022 16:11  [104] Первые медали "Родившемуся в Нижегородской области" в обновленном дизайне вручили родителям
21 марта 2022 15:53  [131] Ограничения на движение большегрузов вводятся в Нижегородской области с 1 апреля
21 марта 2022 15:47  [125] Сумма штрафов в сфере благоустройства в Нижнем Новгороде в 2021 году составила почти 90 млн рублей
21 марта 2022 15:26  [144] Нижегородская область направила стройматериалы для восстановления населенных пунктов Донбасса
Общество

Нижегородцы смогут сдать нормы ГТО прямо в торговых центрах

21 марта 2022 17:13  [59] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородцы смогут сдать нормы ГТО прямо в торговых центрах. Об этом сообщает администрация Нижнего Новгорода.

Согласно информации, в торговых центрах "Муравей", "Небо", а также  в ЦУМе прошла первая акция проекта "ГТО в ТЦ".

Это совместный проект областного министерства спорта, нижегородской мэрии и регионального центра ГТО. Прямо на площадке торгового центра можно было сдать нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

Сообщается, что сдать нормативы может каждый желающий в возрасте от 6 до 70 лет в любой день, записавшись заранее, в одном из городских центров ГТО. 

По словам старшего инструктора-методиста регионального центра ГТО Марии Колегановой, проведение таких мероприятий в торговых центрах является отличной возможностью рассказать жителям о ГТО.

Также в акции принял участие семикратный чемпион мира по самбо, трехкратный чемпион Европы, пятикратный обладатель Кубка Мира Раис Рахматуллин. Он рассказал нижегородцам, почему важно вести здоровый образ жизни и зачем сдавать нормы ГТО.

Напомним, что жителей Нижегородской области приглашают к участию в фестивале ГТО 27 марта.

Ранее сообщалось, что единый муниципальный центр спортивных объектов и "ГТО" создадут в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГТО Торговый центр
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph