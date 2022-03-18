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Общество

Более 70 школьных лагерей начали работу в Нижнем Новгороде в весенние каникулы

21 марта 2022 17:54  [32] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 70 школьных лагерей начали работу в Нижнем Новгороде в весенние каникулы. Об этом сообщили в департаменте образования администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, с 21 по 27 марта почти три тысячи учеников примут участие в работе 71 пришкольного лагеря.

По словам замначальника отдела дополнительного образования и воспитания городского департамента образования Эльмиры Андрюниной, в департамент поступило 2 897 заявлений родителей. Сегодня дети уже пошли на занятия, организованные таким образом, чтобы совместить интересы детей и важную познавательную деятельность.

В школьный лагерь "Родные истоки" в МАОУ "Лицей 28" записалось 80 детей из 1-4 классов. Сегодня для школьников провели мастер-класс по рисованию, конструированию, прошёл урок по ПДД, а также началась репетиция танцевального флешмоба, который состоится в последний день работы лагеря.

Замдиректора МАОУ "Лицей № 28" им. Академика Б.А. Королёва Анна Мещенкова рассказал, что для детей было организовано 8 кружков по различным интересам. Также запланировано посещение школы № 49 и библиотеки им. И.А. Крылова. Кроме того, для школьников организовано двухразовое питание: завтрак после зарядки и обед после занятий и прогулки. Дети находятся в лагере до 14:00.

Ранее сообщалось, что более 100 лагерей с дневным пребыванием будут работать в Нижегородской области в весенние каникулы.

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Теги:
Школы
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