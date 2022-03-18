Русскоязычного блогера Кирилла Фёдорова задержали в Латвии Политика

Кирилл Фёдоров Фото: соцсети Кирилла Фёдорова

Русскоязычного блогера Кирилла Фёдорова задержали в Латвии. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

Кирилл Фёдоров постоянно проживал в Латвии и вел ютуб-канал "История оружия", посвященный разборам боевых действий.

Мужчина не скрывал своих пророссийских позиций. Видя, что внешнеполитическая обстановка накаляется, он решил эмигрировать в РФ. С начала специальной военной операции на Украине Кириллу Фёдорову регулярно поступали угрозы, в которых от него требовали снимать антироссийские ролики, обещая в противном случае серьезные проблемы с властями.

17 марта он был задержан органами госбезопасности Латвии по обращению европейских властей без объяснения причин. Через положенные по европейским законам 48 часов его не выпустили, а родственникам и адвокату пригрозили проблемами, если они будут общаться с российской прессой.

Кирилла Фёдорова обвиняют в госизмене. В частности, ему инкриминируют сотрудничество с российской разведкой.

Европейские политические деятели регулярно говорят о толерантности и принципах открытости общества. Однако, эти правила не работают, когда дело касается известного в интернет-пространстве блогера, выражающего свою позицию, отличную от риторики Евросоюза или США.