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Общество

Более 800 человек заразились коронавирусом в Нижегородской области за прошедшие сутки

22 марта 2022 12:03  [116] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

836 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 21 марта. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

При этом накануне было зарегистрировано 893 случая заражения коронавирусом в регионе. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 400 367 человек.

Согласно информации, 370 683 нижегородцев уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 2 466 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 11 310 человек, в том числе за последние сутки скончались 7 жителей региона. Еще 264 человека были госпитализированы за прошедшие сутки.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.96. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 24%.

Напомним, что накануне были внесены новые изменения в указ о режиме повышенной готовности в Нижегородской области. Так, полностью отменяются специальные требования к работе отдельных организаций: общепита, розничной торговли,  культуры, спорта, гостиниц и других.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области. Масочный режим в регионе по-прежнему продолжает действовать.

Помимо этого, в регионе уменьшено количество коек для пациентов с коронавирусом - до 2,6 тысяч единиц. 

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:

1.    Ардатовский – 2 358 (+3)

2.    г.о.г. Арзамас – 6 677 (+7)

3.    Арзамасский – 3 794 (+2)   

4.    Балахнинский – 11 323 (+12)    

5.    Богородский – 7 341 (+2)

6.    Большеболдинский – 1 599 (+6)  

7.    Большемурашкинский – 1 500       

8.    г.о.г. Бор – 16 662 (+11)

9.    Бутурлинский – 1 910 (+8)    

10.  Вадский – 1 559 (+1)  

11.  Варнавинский район – 1 008    

12.  Вачский – 3 584 (+6)

13.  Ветлужский – 2 985 (+10)   

14.  Вознесенский – 1 559 (+2)    

15.  Володарский – 5 567 (+1)       

16.  Воротынский – 1 942 (+7)     

17.  Воскресенский – 2 002              

18.  Выксунский – 8 465 (+7)    

19.  Гагинский – 1 641 (+5)           

20.  Городецкий – 12 704 (+14)

21.  Дальнеконстантиновский – 2 441 (+1)     

22.  Дзержинск – 32 327 (+16)

23.  Дивеевский – 2 401     

24.  Княгининский – 1 286 (+3)                     

25.  Ковернинский – 2 322 (+1)                   

26.  Краснобаковский – 2 328 (+5)    

27.  Краснооктябрьский – 1 511           

28.  Кстовский – 9 628 (+13)

29.  Кулебакский – 7 684 (+1)            

30.  Лукояновский – 2 845 (+8)         

31.  Лысковский – 5 274 (+1)      

32.  Навашинский – 5 557 (+2)  

33.  Павловский – 12 826 (+10)

34.  Первомайский – 1 161           

35.  Перевозский – 1 464 (+1)        

36.  Пильнинский – 3 015                   

37.  Починковский – 3 305 (+22)             

38.  Семеновский – 3 836 (+7)   

39.  Сергачский – 3 462 (+5)        

40.  Сеченовский – 2 212              

41.  Сокольский – 1 776     

42.  Сосновский – 4 180 (+3)     

43.  Спасский – 923 (+3)  

44.  Тонкинский – 1 599 (+8)     

45.  Тоншаевский – 2 732 (+14)  

46.  Уренский – 4 930 (+2)      

47.  Чкаловский – 2 689 (+3)           

48.  Шарангский – 1 997 (+1)           

49.  Шатковский – 5 303 (+6)     

50.  Шахунский – 6 731 (+5)     

51.  Нижний Новгород – 167 576 (+591)

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Теги:
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