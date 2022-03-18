Более 800 человек заразились коронавирусом в Нижегородской области за прошедшие сутки

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836 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 21 марта. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
При этом накануне было зарегистрировано 893 случая заражения коронавирусом в регионе. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 400 367 человек.
Согласно информации, 370 683 нижегородцев уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 2 466 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 11 310 человек, в том числе за последние сутки скончались 7 жителей региона. Еще 264 человека были госпитализированы за прошедшие сутки.
Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.96. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 24%.
Напомним, что накануне были внесены новые изменения в указ о режиме повышенной готовности в Нижегородской области. Так, полностью отменяются специальные требования к работе отдельных организаций: общепита, розничной торговли, культуры, спорта, гостиниц и других.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области. Масочный режим в регионе по-прежнему продолжает действовать.
Помимо этого, в регионе уменьшено количество коек для пациентов с коронавирусом - до 2,6 тысяч единиц.
Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:
1. Ардатовский – 2 358 (+3)
2. г.о.г. Арзамас – 6 677 (+7)
3. Арзамасский – 3 794 (+2)
4. Балахнинский – 11 323 (+12)
5. Богородский – 7 341 (+2)
6. Большеболдинский – 1 599 (+6)
7. Большемурашкинский – 1 500
8. г.о.г. Бор – 16 662 (+11)
9. Бутурлинский – 1 910 (+8)
10. Вадский – 1 559 (+1)
11. Варнавинский район – 1 008
12. Вачский – 3 584 (+6)
13. Ветлужский – 2 985 (+10)
14. Вознесенский – 1 559 (+2)
15. Володарский – 5 567 (+1)
16. Воротынский – 1 942 (+7)
17. Воскресенский – 2 002
18. Выксунский – 8 465 (+7)
19. Гагинский – 1 641 (+5)
20. Городецкий – 12 704 (+14)
21. Дальнеконстантиновский – 2 441 (+1)
22. Дзержинск – 32 327 (+16)
23. Дивеевский – 2 401
24. Княгининский – 1 286 (+3)
25. Ковернинский – 2 322 (+1)
26. Краснобаковский – 2 328 (+5)
27. Краснооктябрьский – 1 511
28. Кстовский – 9 628 (+13)
29. Кулебакский – 7 684 (+1)
30. Лукояновский – 2 845 (+8)
31. Лысковский – 5 274 (+1)
32. Навашинский – 5 557 (+2)
33. Павловский – 12 826 (+10)
34. Первомайский – 1 161
35. Перевозский – 1 464 (+1)
36. Пильнинский – 3 015
37. Починковский – 3 305 (+22)
38. Семеновский – 3 836 (+7)
39. Сергачский – 3 462 (+5)
40. Сеченовский – 2 212
41. Сокольский – 1 776
42. Сосновский – 4 180 (+3)
43. Спасский – 923 (+3)
44. Тонкинский – 1 599 (+8)
45. Тоншаевский – 2 732 (+14)
46. Уренский – 4 930 (+2)
47. Чкаловский – 2 689 (+3)
48. Шарангский – 1 997 (+1)
49. Шатковский – 5 303 (+6)
50. Шахунский – 6 731 (+5)
51. Нижний Новгород – 167 576 (+591)
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