ВТБ Капитал Форекс возобновил торговые операции с валютными парами и сделал их более доступными Бизнес

Фото: пресс-служба компании

ВТБ Капитал Форекс возобновил торговые операции с валютными парами и сделал их более доступными. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, клиенты ВТБ Капитал Форекс имеют возможность совершать операции с 22 валютными парами, за исключением сделок с рублями. При этом минимальный размер сделки сократился с 10000 долларов США до 1000 долларов США.

Все условия для квалифицированных инвесторов остаются прежними. Для неквалифицированных трейдеров действуют ставки риска, которые рассчитываются ежедневно и публикуются на сайте ВТБ Капитал Форекс.

"Мы оптимизировали наши торговые условия под текущую рыночную ситуацию, а также усовершенствовали процедуру открытия счета и авторизации его в торговом приложении MetaTrader 5. Все обновления направлены на повышение безопасности средств наших клиентов и удобство доступа к работе на Forex", - отметил Самусев Дмитрий Анатольевич, генеральный директор ВТБ Капитал Форекс.

Компания ВТБ Капитал Форекс является одним из лицензированных форекс-дилеров в России, которая имеет право на предоставление доступа своим клиентам к работе на международном валютном рынке Forex.