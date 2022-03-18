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Как выбрать ТЭН для микроволновки?

22 марта 2022 12:11  [90]

Современную кухню сегодня сложно представить без микроволновки. Применение этого прибора позволяет быстро разогреть пищу или даже приготовить вкусный завтрак, с использованием функции гриля. Достижению данной кулинарной цели способствует специальный конструктивный элемент СВЧ-печи — ТЭН. Это одна из ключевых деталей любой микроволновки, от которой зависит эффективность работы бытовой техники, а также качество приготовляемых блюд. Выход ее из строя делает невозможным дальнейшее использование СВЧ-печи. Чтобы восстановить работоспособность техники, необходимо заказать новый нагревательный элемент и произвести его установку, обратившись к специалистам.

Почему перегорает ТЭН в микроволновке

Самые распространенные причины выхода из строя нагревательного элемента СВЧ-печи:

  • нарушение правил эксплуатации техники;
  • использование микроволновки в интенсивном режиме;
  • «скачки» напряжения в электросети;
  • отсутствие своевременного техосмотра и ухода и др.

Нередко бывает так, что микроволновка работает (светится внутри), но не греет. Причиной такого явления выступает поломка предохранителя в результате регулярного перепада напряжения в сети или вследствие механического износа. Чтобы рассчитывать на бесперебойную работу техники в течение длительного времени, необходимо соблюдать правила эксплуатации и своевременно проводить ремонт СВЧ-печи с применением качественных комплектующих.

Внимание! Нагревательный элемент в отличие от других комплектующих не подлежит ремонту. В случае выхода ТЭНа из рабочего состояния, можно лишь заменить его, чтобы восстановить работоспособность агрегата.

Соблюдение рекомендаций производителя по эксплуатации бытовой техники обеспечит бесперебойное ее функционирование в течение длительного времени.

Как выбрать нагревательный элемент для СВЧ-печи

Прежде чем заказать ТЭН для микроволновки, необходимо определиться с:

  • типом нагревательного элемента. ТЭНы для микроволновки бывают двух вариантов: обыкновенные и кварцевые;
  • формой нагревательного элемента. В зависимости от конфигурации, различают ТЭНы спирального типа и прямые. Первые классифицируются на нагревательные элементы с фигурной и симметричной спиралью;
  • производителем ТЭНа. На рынке, как правило, представлена продукция оригинального производства и реплики. Выбор в пользу первого варианта более рационален. Ведь оригинальные комплектующие идеально вписываются в конструкцию механизма, обеспечивая надежную и стабильную работу бытовой техники в сложных условиях. Такие детали рассчитаны на высокие нагрузки. Что касается реплик от китайских производителей, то их стоимость ниже, но они не отличаются надежностью исполнения. В лучшем случае комплектующая прослужит несколько месяцев, т. к. обладает ограниченным эксплуатационным ресурсом. В худшем — установка такой детали станет причиной выхода из строя всей системы, что повлечет за собой необходимость приобретения новой СВЧ-печи.

Для заказа подходящего ТЭНа необходимо учитывать ряд параметров: модель микроволновки, серию устройства, мощность, производителя. Данную информацию можно найти на шильдике. Это пластина, расположенная на задней или боковой поверхности микроволновки.

Как выбрать надежного поставщика комплектующих

Во-первых, необходимо делать акцент на продукцию европейского качества. Во-вторых, технические характеристики нагревательного элемента должны подтверждаться сертификатом соответствия требованиям действующих стандартов. В-третьих, ТЭН должен иметь гарантию от производителя. Сотрудничество с компанией, которая удовлетворяет этим требованиям, позволяет заказать качественные комплектующие, обеспечивающие стабильную и надежную работу бытовой техники.

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