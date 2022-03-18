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Площадь пожара на нефтебазе в Кстовском районе составила 500 кв. м. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Напомним, что сообщение о пожаре на территории частной нефтебазы по адресу Кстовский м.о., Промышленный район поступило утром 22 марта.
К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение 7 цистерн на нефтеналивной эстакаде.
В 11:24 было ликвидировано открытое горение, а в 12:10 пожар был полностью потушен.
В результате пожара выгорело 7 цистерн и нефтеналивная эстакада. Погибших и пострадавших нет.
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