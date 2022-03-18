Более 20 цистерн и около 70 единиц техники задействовали в тушении пожара на нефтебазе в Кстовском районе Происшествия

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 20 цистерн и около 70 единиц техники задействовали в тушении пожара на нефтебазе в Кстовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Напомним, что крупный пожар произошел на территории частной нефтебазы утром 22 марта.

Отмечается, что площадь пожара составила 500 кв.м. В результате пожара выгорело 7 цистерн и нефтеналивная эстакада. Погибших и пострадавших нет.

Согласно информации, по распоряжению губернатора региона Глеба Никитина в регионе был создан оперативный штаб по ликвидации ЧП. На место происшествия выехал заместитель губернатора Петр Банников.

По его словам, на ликвидацию пожара потребовалось около двух часов. Все службы на возгорание в пожароопасной зоне среагировали оперативно. Хорошо сработали пожарные муниципалитета, МЧС и самого "Лукойла".

"В данный момент угрозы распространения возгорания нет. По предварительным данным, пострадавших нет, ЧП ликвидировано. В первую очередь были предприняты меры, чтобы обезопасить хранилище нефтепродуктов", – сказал Петр Банников.

Начальник управления МЧС РФ по Нижегородской области Валерий Синьков в свою очередь сообщил, что площадь пожара составила порядка 500 кв. м.

"Первоочередной задачей было не дать возможности огню выйти на территорию нефтебазы, где хранятся достаточно большие объемы топлива. Было задействовано более 20 цистерн и порядка 70 единиц техники не только федеральной противопожарной службы, но и областной, а также Кстовской администрации", - отметил он в заключение.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин также поблагодарил всех, кто принял участие в ликвидации возгорания.