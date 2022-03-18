Теплоэнерго
Еще четыре платные парковки появятся в Нижнем
Предприниматели смогут бесплатно открыть бизнес ВКонтакте
Туротрасль поддержат в Нижегородской области
Скорость движения электросамокатов вновь ограничат
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 18 марта 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Происшествия
22 марта 2022 14:20  [64] Слесарь ремонтно-сервисного центра скончался на работе в Нижнем Новгороде
22 марта 2022 13:52  [98] Более 20 цистерн и около 70 единиц техники задействовали в тушении пожара на нефтебазе в Кстовском районе
22 марта 2022 13:12  [170] Площадь пожара на нефтебазе в Кстовском районе составила 500 кв.м
22 марта 2022 12:59  [281] ФСБ и СКР проводят обыски в Фонде развития промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской области
22 марта 2022 11:04  [587] Крупный пожар произошёл на частной нефтебазе в Кстовском районе
21 марта 2022 12:16  [650] Множественные переломы получил работник ГЖД, выпав из окна 11 этажа, при монтаже москитной сетки
21 марта 2022 09:40  [366] Нижегородец оштрафован на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ
19 марта 2022 17:40  [696] Жительница Дзержинска подозревается в фиктивной регистрации семи иностранцев в своей квартире
19 марта 2022 16:17  [834] Женщина погибла на пожаре в Арзамасе 19 марта
19 марта 2022 12:34  [1194] Три ДТП с летальным исходом произошли в Нижегородской области 18 марта
Происшествия

Более 20 цистерн и около 70 единиц техники задействовали в тушении пожара на нефтебазе в Кстовском районе

22 марта 2022 13:52  [98] Происшествия

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 20 цистерн и около 70 единиц техники задействовали в тушении пожара на нефтебазе в Кстовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Напомним, что крупный пожар произошел на территории частной нефтебазы утром 22 марта.

Отмечается, что площадь пожара составила 500 кв.м. В результате пожара выгорело 7 цистерн и нефтеналивная эстакада. Погибших и пострадавших нет.

Согласно информации, по распоряжению губернатора региона Глеба Никитина в регионе был создан оперативный штаб по ликвидации ЧП. На место происшествия выехал заместитель губернатора Петр Банников.

По его словам, на ликвидацию пожара потребовалось около двух часов. Все службы на возгорание в пожароопасной зоне среагировали оперативно. Хорошо сработали пожарные муниципалитета, МЧС и самого "Лукойла".

"В данный момент угрозы распространения возгорания нет. По предварительным данным, пострадавших нет, ЧП ликвидировано. В первую очередь были предприняты меры, чтобы обезопасить хранилище нефтепродуктов", – сказал Петр Банников.

Начальник управления МЧС РФ по Нижегородской области Валерий Синьков в свою очередь сообщил, что площадь пожара составила порядка 500 кв. м.

"Первоочередной задачей было не дать возможности огню выйти на территорию нефтебазы, где хранятся достаточно большие объемы топлива. Было задействовано более 20 цистерн и порядка 70 единиц техники не только федеральной противопожарной службы, но и областной, а также Кстовской администрации", - отметил он в заключение.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин также поблагодарил всех, кто принял участие в ликвидации возгорания.

 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЛУКОЙЛ МЧС Пожары
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph