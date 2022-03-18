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Слесарь ремонтно-сервисного центра скончался на работе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Госинспекция труда в Нижегородской области.
Согласно информации, 21 марта в 17:50 на территории нижегородского ремонтно-сервисного центра Северо-Западного филиала АО "Калужский завод "Ремпутьмаш" коллеги обнаружили 39-летнего слесаря-ремонтника в плохом самочувствии.
Сотрудники предприятия безуспешно пытались оказать первую доврачебную помощь, врачи скорой помощи констатировали смерть мужчины.
Сообщается, что у скончавшегося работника осталась жена и несовершеннолетние сын и дочь.
В настоящее время сотрудники инспекции труда проверяют соблюдение условий труда слесаря-ремонтника, своевременное прохождение медицинского обследования и другие нормы охраны труда. Также устанавливаются причины несчастного случая.
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