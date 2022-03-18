Слесарь ремонтно-сервисного центра скончался на работе в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Слесарь ремонтно-сервисного центра скончался на работе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Госинспекция труда в Нижегородской области.

Согласно информации, 21 марта в 17:50 на территории нижегородского ремонтно-сервисного центра Северо-Западного филиала АО "Калужский завод "Ремпутьмаш" коллеги обнаружили 39-летнего слесаря-ремонтника в плохом самочувствии.

Сотрудники предприятия безуспешно пытались оказать первую доврачебную помощь, врачи скорой помощи констатировали смерть мужчины.

Сообщается, что у скончавшегося работника осталась жена и несовершеннолетние сын и дочь.

В настоящее время сотрудники инспекции труда проверяют соблюдение условий труда слесаря-ремонтника, своевременное прохождение медицинского обследования и другие нормы охраны труда. Также устанавливаются причины несчастного случая.