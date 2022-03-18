Накопительный счет банка "Открытие" признан лучшим на рынке Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Накопительный счет "Копилка" банка "Открытие" в марте 2022 года возглавил рейтинг лучших рублевых накопительных счетов финансового маркетплейса Выберу.ру. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, портал Выберу.ру проанализировал 20 наиболее выгодных предложений по накопительным счетам среди топ-100 российских банков. Учитывались ставка, начисляемая на остаток средств на счете; порядок начисления процентов, включая капитализацию; способность банка в полном размере в любое время возвратить денежные средства; реальный денежный доход; надежность банка. "Копилка" заняла первое место среди всех предложений банков.

"Копилка" – это новый рублевый накопительный счет банка "Открытие" со ставкой 20% годовых для всех категорий клиентов. Проценты на размещенные средства начисляются ежедневно. Такой порядок начисления особенно актуален в условиях повышенной волатильности рынка и позволяет клиентам оперативно принимать решение о пополнении счета или снятии с него денежных средств. Минимальный остаток, на который начисляются проценты, а также суммы пополнений и снятий по счету не ограничены. Выплата процентов на "Копилку" производится ежемесячно.

Накопительный счет "Копилка" можно открыть как в офисе банка, так и удаленно — в интернет-банке и мобильном приложении "Открытия".

Более подробно ознакомиться с условиями по счету можно на сайте банка.

"Выберу.ру" (www.vbr.ru) входит в тройку крупнейших финансовых маркетплейсов страны.