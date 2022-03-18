Нижегородские военно-патриотические клубы передали гуманитарную помощь жителям Донбасса Общество

Фото: организаторы мероприятия

Нижегородские военно-патриотические клубы передали гуманитарную помощь жителям Донбасса. Об этом сообщают организаторы сбора гуманитарной помощи.

Согласно информации, 22 марта в рабочем поселке Первое Мая Балахнинского округа состоялась отправка гуманитарной помощи жителям Донбасса. Сбором гуманитарной помощи занимались родительский комитет военно-патриотических клубов "Витязи", "Вымпел" и "Родина" местного Дома культуры, ветераны боевых действий региона, волонтеры НГЛУ им. Добролюбова, а также предприятия и жители Балахны, рабочих поселков Первое Мая, Лукино и Большое Козино.

Нижегородцы отправили на Донбасс продукты первой необходимости, средства личной гигиены, канцтовары, игрушки, детское питание, бытовую химию, одежду, обувь, лекарства и многое другое. Всего было собрано 600 кг гуманитарной помощи.

Также юные участники военно-патриотических клубов в поддержку отправили рисунки и письма военнослужащим, задействованным в специальной операции на территории ДНР и ЛНР.

Напомним, 11 марта из Нижегородской области была отправлена фура с гуманитарной помощью весом около 10 тонн жителям Донецкой и Луганской народных республик. Продукты первой необходимости собирали жители, предприятия и организации региона.

18 марта нижегородские предприниматели оправили в Донбасс более 5 тонн гуманитарной помощи: продукты питания, лекарства, спальные мешки и бензиновые электрогенераторы.

А 21 марта Нижегородская область направила несколько большегрузов со стройматериалами для восстановления населенных пунктов Донбасса. Гуманитарная помощь была собрана региональным отделением "Единой России". Порядка 70 кубов леса будет использовано для восстановления жилой и социальной инфраструктуры. Также из Нижнего Новгорода отправлено 17 тонн продуктов – молоко, крупы, масло, консервы и другие товары первой необходимости.