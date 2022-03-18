Встречи с писателями-лауреатами премии Сергея Михалкова пройдут в Приокском районе Культура и отдых

Татьяна Шипошина Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Встречи с писателями-лауреатами премии Сергея Михалкова пройдут в Приокском районе. Об этом сообщили в районной администрации.

Согласно информации, 22 марта в библиотеке им.Михалкова прошла встреча с Татьяной Шипошиной – автором книг "Ангелы не бросают своих", «Тайна горы, или Портрет кузнечика", "Не ныряйте с незнакомых скал".

Присутствующие поговорили с автором, задали вопросы о прочитанных книгах, узнали о прототипах главных героев и взяли автографы.

Еще одна встреча с Татьяной Шипошиной состоится в среду, 23 марта 2022 года в 13.00, в школе №131.

Кроме того, нижегородцы могут встретиться с еще одним писателем-лауреатом – Ольгой Колпаковой, автором 90 книг для детей и подростков. Встречи запланированы:

23 марта 2022 года в 16.00 в Книжном клубе в Цветах (ул. Академика Сахарова, 117к1, тел. 437-82-72);

24 марта 2022 года в 10.00 в библиотеке им. Катаева (ул. Пятигорская, 18а, тел. 465-99-08), в 13.00 в библиотеке им. Чуковского (ул. Щербинки-1, 10, тел. 466-91-40), в 16.00 в библиотеке им. Михалкова (Анкудиновское шоссе, 30, тел. 431-25-14);

25 марта 2022 года в 10.00 снова в библиотеке им. Катаева и в 13.00 в библиотеке им. Носова (ул. Голованова, 67, тел. 466-95-53).

Вход на мероприятия свободный, но предварительно необходимо записаться на встречи в библиотеках по указанным телефонам.

Ранее сообщалось, что около 18 млн рублей получат нижегородские библиотеки на приобретение книг в 2022 году.

СПРАВКА:

Татьяна Владимировна Шипошина (Москва) — обладатель знака "Золотое перо Руси- 2016", победитель литературно-педагогического конкурса "Добрая лира", лауреат многих литературных конкурсов, среди которых IV, V и VII Международные конкурсы имени Сергея Михалкова. ("Ангелы не бросают своих" 2015, "Тайна горы, или Портрет кузнечика"2017, "Не ныряйте с незнакомых скал", 2020).

Ольга Валериевна Колпакова (Екатеринбург) — детский писатель, журналист, сценарист, преподаватель литературных курсов "Путь героя", "Литсовет", "Пишем книгу о своем ребенке". Член союза писателей России с 2013 г. Автор 90 книг для детей и подростков. Лауреат литературных премий им. П.П.Бажова, им. П.П.Ершова, IV Международного конкурса имени Сергея Михалкова ("Луч широкой стороной", 2015).