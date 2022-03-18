Кредитные каникулы распространяются на кредитные карты Экономика

Кредитные каникулы как мера по поддержке экономики в условиях санкций распространяются на кредитные карты. Об этом сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников, сообщает "Российская газета".

"Согласно инструкциям Центрального банка, эта норма распространяется на кредитные карты с лимитом выдачи до 100 тысяч рублей. Такая возможность есть", - ответил министр на вопрос о том, распространяются ли кредитные каникулы на кредитные карты.

Закон об экономической поддержке бизнеса и населения был принят 8 марта. Он предусматривает, в частности, кредитные каникулы до 30 сентября 2022 года.

На кредитные каникулы можно претендовать, если доход снизился минимум на 30% в сравнении со средним доходом за 2021 год. Обращаться в банк за отсрочкой можно, даже если уже были оформлены кредитные каникулы в период пандемии 2020 году.

Каникулы предоставляются по всем видам кредитов и займов, которые были выданы до 1 марта 2022 года.

На время льготного кредита заемщик освобождаются от всех кредитных платежей. Штрафы и пени, начисленные за просрочку это, во время кредитных каникул расти не будут.