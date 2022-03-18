Отбор проектов на форум "Сильные идеи для нового времени" проходит по семи направлениям Общество

Фото: организаторы мероприятия

Отбор проектов на форум "Сильные идеи для нового времени" проходит по семи направлениям. Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

На вопросы журналистов о сборе идей на форум также ответили помощник президента России Максим Орешкин, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Второй Всероссийский форум "Сильные идеи для нового времени" проводят АСИ и фонд "Росконгресс". Заявки принимаются на краудплатформе ideas.roscongress.org до 22 апреля.

"Сейчас мы в начале большого пути вперед, и это касается не только российской экономики, но и всего мира. С точки зрения самореализации людей это время больших возможностей: в одной точке сходятся потребность в новых идеях и условия для их реализации. Такой уникальный формат форума позволит аккумулировать предложения граждан со всей страны и формировать перспективные проекты для развития России: по изменению ситуации в той или иной сфере, помощи различным категориям граждан", - сказал Максим Орешкин, который является председателем организационного комитета форума.

"В нынешней ситуации нужны идеи, которые могут быть реализованы достаточно быстро и которые будут направлены на решение острых проблем, возникающих или тех, вероятность которых существует, как следствие санкций. Ждем на форум людей, которые открыты для диалога и готовы делиться своим опытом и предложениями для изменений к лучшему", - отметила Светлана Чупшева.

Помимо семи направлений сбора идей, будет организован молодежный трек, который пройдет на уровне регионов.

"Там мы адаптируем идеи под запросы молодежи. Приглашаем подключиться к этой работе ребят от 16 до 24 лет. Они также могут предложить инициативы и проекты для развития своего города, области. Лучшие из проектов будут поддержаны на уровне региона и федерации, некоторые идеи АСИ возьмет на сопровождение", - добавила Светлана Чупшева.

Участники форума смогут проработать идею и получить "обратную связь" от экспертного сообщества, пройти акселератор и подготовить проекты на базе своих идей, найти сторонников и единомышленников, сформировать команду проекта.

На начальном этапе оценкой идей на краудплатформе займется широкое экспертное сообщество АСИ, задачей которого станет отбор топ-1000 идей. Эту работу они должны завершить до начала мая. Экспертный совет АСИ, новый состав которого сейчас формируется, займется отбором топ-200. К июню председатель и бюро экспертного совета АСИ отберут топ-100 идей.

В новый состав совета войдет около ста человек – это представители экспертного, предпринимательского, научного и отраслевых сообществ, а также органов государственной власти.

"Эти сто человек будут работать по группам, по определенным специализациям. Будем опираться на высшую школу, на научную школу, экспертный трек планируем запустить в 30-40 университетах. Экспертом может быть и тот, кто создает конкретный продукт, кто имеет опыт практической работы. Это, например, руководитель малого или среднего предприятия, которое хорошо проявило себя на уровне своего муниципалитета, имеет серьезные наработки на рынке, занимается благотворительной деятельностью. Руководитель такого предприятия – главный эксперт по тому, как изменить жизнь вокруг себя", – сказал председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", глава экспертного совета АСИ Игорь Шувалов.

Финальной точкой станет очный двухдневный форум. Он пройдет летом 2022 года. На нем планируется презентовать 100 лучших идей и проектов, а в рамках пленарного заседания - продемонстрировать 10 из них руководству страны.

Напомним, первый форум АСИ и фонда "Росконгресс" "Сильные идеи для нового времени" прошел в ноябре 2020 года. Из 15 тыс. идей, поступивших на краудплатформу форума, экспертами отобрана тысяча проектов для дальнейшей проработки, 828 отмечены регионами, 592 успешно завершили акселерационную программу форума, 100 лидеров идей приглашены для участия в "ПМЭФ" и "ВЭФ", более 80 идей легли в основу новой стратегии АСИ.



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Тематические направления, по которым принимаются идеи на форум: