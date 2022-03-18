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Бизнес

Александр Котюсов: "Постановление о поддержке предпринимателей - очень нужный документ в преддверии открытия летних веранд"

23 марта 2022 09:32  [86] Бизнес
Александр Котюсов

Александр Котюсов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Постановление о поддержке предпринимателей - очень нужный документ в преддверии открытия летних веранд", - заявил глава нижегородской Федерации рестораторов и отельеров Александр Котюсов, комментируя постановление правительства о поддержке индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных.

"Суть постановления проста. Если работодатель принимает на работу сотрудников в возрасте до 30 лет и они являются безработными более четырёх месяцев или окончили школу и до этого нигде не работали или демобилизовались и также не работают более четырёх месяцев, являются детьми-сиротами, имеют несовершеннолетних детей и прочее, то государство оказывает работодателю финансовую поддержку. За каждого проработавшего месяц - МРОТ, три месяца - два МРОТа, полгода - три МРОТа", - пояснил Александр Котюсов.

"Сейчас все рестораторы в поиске персонала. Тем более, что впереди сезон летних веранд. Официантами работать научим, доход у них летом приличный. Поваров конечно без опыта не возьмём, но дополнительные руки на кухне всегда нужны", - добавил он.

"Сейчас жуткий дефицит кадров, а тут ещё и финансовая поддержка от государства. Приятно и неожиданно. Всего-то надо обратиться в центр занятости и процесс пойдёт", - сказал ресторатор в заключение.

Напомним, что Нижегородской области выделят федеральные средства на поддержку рынка труда.

Губернатор региона Глеб Никитин сообщил, что выделенные средства будут направлены, прежде всего, на временное трудоустройство, обучение и организацию общественных работ.

Ранее сообщалось, что процесс подачи документов для установки летних веранд и НТО упростят в Нижнем Новгороде.

Нижегородским предпринимателям не придётся заново собирать весь пакет документов на НТО и летние веранды, если проект не меняется по сравнению с прошлогодним.

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Теги:
Предприниматели Рестораны
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