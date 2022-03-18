Почти 200 юных нижегородцев прошли отбор в первый этап конкурса хоровых исполнителей "Новые надежды" Культура и отдых

Почти 200 юных нижегородцев прошли отбор в первый этап конкурса хоровых исполнителей "Новые надежды", сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В сообщении говорится, что 168 детей, занимающихся хоровым пением, из Нижнего Новгорода, Бора, Дивеева, Арзамасского, Богородского, Лукояновского, Сеченовского, Сосновского и Шахунского районов пройдут обучение у ведущих преподавателей региона по вокалу. По результатам отчетного концерта 27 марта будут определены 85 детей, которые пройдут во второй этап программы.

На втором и третьем этапе ведущие специалисты Нижегородской области и России выберут 40 талантливых детей. В результате будет создан концертный детский хор "Нижний Новгород". Победители конкурса поедут в образовательный центр "Сириус".

Программа рассчитана на детей от шести до 17 лет. Система, представленная в первом проекте, будет масштабирована на все сферы искусства и затронет все районы области.