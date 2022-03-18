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Общество

Опубликованы тарифы выходного дня в нижегородском аквапарке "Океанис"

24 марта 2022 10:18  [179] Общество
МФК Океанис

МФК Океанис

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Опубликованы тарифы выходного дня в нижегородском аквапарке "Океанис". Об этом сообщили представители компании в социальных сетях.

Согласно информации, посещение аквапарка и термальной зоны в выходные дни на 12 часов взрослым обойдется в 2 900 рублей. Билет на ребенка от 5 до 13 лет составит 2300 рублей, на малышей — 500 рублей.

Также доступен тариф на 4-часовое посещение. В этом случае стоимость для взрослых составит 1700 рублей без термальной зоны и 2600 рублей с ее использованием. Аналогичный билет на ребенка от 5 до 13 лет будет стоить1400 и 2000 рублей соответственно, для малышей до 4 лет — бесплатно или 400 рублей.

Ранее аквапарк "Океанис" опубликовал тарифы в будние дни. Так, посещение аквапарка для взрослого обойдется в 1700 рублей. Малыши от 0 до 4 лет в сопровождении родителей смогу посетить "Океанис" бесплатно. Цена для детей с 5 до 13 лет составит 1400 рублей.

Напомним, что официальное открытие аквапарка "Океанис" в Нижнем Новгороде состоится 22 апреля.

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Теги:
Аквапарк
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