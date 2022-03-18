Месячник по благоустройству пройдёт в Нижнем Новгороде с 5 апреля по 15 мая Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Месячник по благоустройству пройдёт в Нижнем Новгороде с 5 апреля по 15 мая. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале.

Также глава города добавил, что 16 апреля пройдет общегородской субботник. В нем смогут принять участие все желающие, а необходимым инвентарем жителей обеспечат администрации районов.

По словам Юрия Шалабаева, его проведение стало хорошей традицией, на который приходят тысячи нижегородцев и помогают приводить город в порядок после зимы.

Ранее сообщалось, что общегородской субботник также пройдет 16 апреля в Дзержинске.