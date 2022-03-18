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Общество

Месячник по благоустройству пройдёт в Нижнем Новгороде с 5 апреля по 15 мая

24 марта 2022 11:03  [1] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Месячник по благоустройству пройдёт в Нижнем Новгороде с 5 апреля по 15 мая. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале.

Также глава города добавил, что 16 апреля пройдет общегородской субботник. В нем смогут принять участие все желающие, а необходимым инвентарем жителей обеспечат администрации районов.

По словам Юрия Шалабаева, его проведение стало хорошей традицией, на который приходят тысячи нижегородцев и помогают приводить город в порядок после зимы. 

Ранее сообщалось, что общегородской субботник также пройдет 16 апреля в Дзержинске.

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Теги:
Благоустройство Субботник
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