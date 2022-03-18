Студенты НГТУ и ПИМУ представят Нижегородскую область на зональном этапе киберспортивной студенческой лиги Общество

Фото: организаторы мероприятия

Студенты НГТУ и ПИМУ представят Нижегородскую область на зональном этапе всероссийской киберспортивной студенческой лиги. Об этом сообщают организаторы.

Согласно информации, соревнования прошли 20 марта для студентов высших и средних специальных учебных заведений региона.

Главное киберспортивное событие региона объединило на одной площадке 31 студенческую команду и 326 киберспортсменов. По итогам турнира в следующий этап вошли победители регионального этапа команда НГТУ, занявшая первая место и команда ПИМУ, занявшая второе место. Эти сборные получают квоту в зональный этап, где будут представлять Нижегородскую область. Он пройдет с 1 по 30 апреля.

Партнерами соревнований стали компания Globus IT, компьютерный клуб "Just Play", рекламное агентство "МОСТ" и компания "PAPRIKA".

По словам руководителя Нижегородского отделения Федерации компьютерного спорта России Артура Амбарцумяна, интерес к студенческим соревнованиям с каждым годом растет.

"В этом году увеличилось не только количество участников, но и тех, кто следит за киберспортивными трансляциями. Финальные игры посмотрело более 20 тысяч человек, это те ребята, которые болели за команду своего вуза или ссуза", - сказал он.

Директор по развитию компании Globus IT Инга Морозова отметила важность сотрудничества с региональным отделением ФКС России.

"В плане молодежных активностей и в плане хобби у ребят киберспорт максимально близок к нашей сфере деятельности – разработке IT-продуктов и систем, мобильных приложений. В течение последних лет мы активно взаимодействуем с молодежью, которую, несомненно, легче понять через то, что ей интересно", - добавила она.

Руководитель киберспортивного клуба студенческого совета НГТУ Клим Трифонов отметил изменения, которые произошли за эти годы в вузах по отношению к киберспорту. Теперь каждое учебное заведение стремится иметь у себя киберспортивную команду – это считается престижным.

"Наличие такой команды повышает лояльность к институту и желание абитуриентов поступить именно сюда. Кроме того, это прекрасная возможность совмещать приятное с полезным: ты играешь в любимую игру и при этом отстаиваешь честь ВУЗ", - подчеркнул он, отметив важность развития молодежи именно в тех направлениях, которые ей самой интересны, и это, в первую очередь, киберспорт.

Трансляцию финальных игр регионального этапа Всероссийской киберспортивной студенческой лиги, прошедших 20 марта, можно увидеть Вконтакте на официальной странице Нижегородского областного регионального отделения Федерации компьютерного спорта России.

Данный проект – уникальная возможность для российских студентов не только получить опыт крупных соревнований, но и начать свою карьеру на профессиональной каберспоритвной сцене.