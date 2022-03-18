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Общество

Более 3,5 тысяч писем и рисунков передали нижегородцы для российских военнослужащих, выполняющих свой долг на Донбассе

24 марта 2022 12:26  [32] Общество

Фото: пресс-служба партии

Более 3,5 тысяч писем и рисунков передали нижегородцы для российских военнослужащих, выполняющих свой долг на Донбассе, сообщает пресс-служба НРО "Единой России".

В региональную общественную приемную "Единой России" и местные отделения партии нижегородцы приносят письма и рисунки для российских военнослужащих, которые участвуют в освободительной спецоперации на Украине.

Нижегородская область очень активно включилась в проведение акции "Zащитникам Отечества", отметил руководитель региональной общественной приемной «Единой России» Виктор Лунин.

"За две недели проведения акции в общественные приемные регионального отделения поступило уже более 2 000 рисунков и более 1 500 писем с пожеланиями и поддержкой нашим военным, задействованным в специальной военной операции на Украине. Сегодня наши военные защищают мирных жителей Донбасса, Украины и России от вооруженных формирований нацистов. Нам важно быть вместе, быть едиными, чтобы выстоять и вернуть долгожданный мир!" - сказал он.

Свои послания передают ветераны, приносят жители разного возраста, иногда целыми семьями. И в каждом – слова поддержки и гордости за наших солдат, веры в правое дело и пожелания скорейшего возращения домой.

"Весточку из дома" российским военнослужащим отправили и школьники Ленинского района Нижнего Новгорода. Ребята письмами и рисунками решили поддержать земляков, которые выполняют свой долг на Донбассе.

"Мы с ребятами точно знаем, что среди солдат, которые выполняют свой воинский долг, есть наши выпускники, которые проходят службу по контракту. И ребята вкладывают в эти письма слова, которые они сказали бы им. Они их знают, они их помнят. Мы ждем их!" - сказал директор школа №123 Борис Котельников.

В городском округе Навашинский одними из первых откликнулись воспитанники школы искусств.

"В каждом письме и рисунке ребята передали свои эмоции и чувства. Они очень старались и написали, что верят в победу и что наша армия подарит мирное голубое небо жителям Донбасса", - рассказала секретарь местного отделения партии Татьяна Берсенева.

"Единая Россия" вместе с "Юнармией" уже передали Минобороны первую партию писем для российских военных. За две недели со старта акции "Zащитникам Отечества" со всех уголков страны было собрано более 40 тысяч писем, аппликаций, рисунков и плакатов. Их постепенно будут передавать российским военным.

"С началом военной операции вся страна подключилась к поддержке наших военных. Проводятся разные акции поддержки - автопробеги, просто люди выходят на улицы, поддерживая специальную военную операцию. Но, несмотря на это, просто написание теплых слов не потеряло своей актуальности", - отметила председатель комиссии Генсовета "Единой России" по работе с обращениями граждан, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Напомним, 9 марта "Единая Россия" запустила акцию "Zащитникам Отечества". В ее рамках все желающие могут через общественные приемные партии направить письма российским военным, задействованным в спецоперации на Украине. Прием писем и рисунков проходит в общественных приемных "Единой России" по всей стране. Их можно также отправить обычной почтой или электронной - на адрес общественной приемной в каждом регионе.

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Теги:
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