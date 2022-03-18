Жителям Дзержинска и Кстова в квитанциях за март будет произведена корректировка за отопление по итогам 2021 года Общество

Фото: пресс-служба компании

Жителям Дзержинска и Кстова в квитанциях за март будет произведена корректировка за отопление по итогам 2021 года. Об этом сообщили в Нижегородском филиале "ЭнергосбыТ Плюс".

Согласно информации, корректировка проводится в первом квартале каждого года на основании фактических показаний приборов учета, установленных в многоквартирных домах.

Для проведения корректировки за отопление по итогам 2021 года учитывались следующие данные: общее количество тепловой энергии (Гкал), которое потребил дом в прошедшем году, и количество тепловой энергии, за которое жители уже заплатили в прошлом году.

Если фактическое потребление тепловой энергии по показаниям счетчика превысило выставленную в течение года жителям плату, то клиенты увидят доначисления по статье "Отопление". Если потребление оказалось ниже, то в квитанции будет отражено снижение размера платы.

"На территории Нижегородской области плата за отопление начисляется равномерно в течение календарного года. В 2021 году перерасчет за отопление был для большинства домов отрицательный, в этом – положительный. Это связано со средней температурой наружного воздуха, которая в 2021 году оказалась существенно ниже, чем в предыдущем. Помимо погодного фактора, на теплопотребление дома влияет состояние внутридомовой системы отопления. Поэтому высокие показания прибора учета – это повод задуматься о необходимости провести в доме энергосберегающие мероприятия", - отметила директор Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Светлана Жаркова.

Информация о корректировке платы за отопление размещена на лицевой и оборотной стороне мартовской квитанции, а также на сайте ЕРКЦ. По вопросам начислений платы за отопление и горячую воду, поставленную ПАО "Т Плюс", можно обратиться в Контакт-центр по телефону 8-800-100-75-30 (звонок по РФ бесплатный), в офисы продаж и обслуживания клиентов ООО "ЕРКЦ" или задать вопрос в личном кабинете на https://lkk.erkc-dzr.ru">сайте ЕРКЦ.