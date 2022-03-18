ОМК и НИТУ МИСиС будут совместно разрабатывать перспективную продукцию для ТЭК Экономика

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Стороны в течение пяти ближайших лет в том числе будут разрабатывать импортозамещающие инженерные решения, направленные на снижение выбросов и углеродного следа в производстве.

Объединенная металлургическая компания (ОМК), ведущий производитель высококачественной продукции и комплексных решений для топливной энергетики, транспорта, строительства и других отраслей экономики, и Национальный исследовательский технологический университет (НИТУ) "МИСиС" будут совместно разрабатывать перспективную продукцию для нефтегазовой отрасли, в том числе и в рамках импортозамещения.

Пятилетняя программа сотрудничества, которую стороны утвердили 22 марта, включает совершенствование технологий действующих производств ОМК и разработку новых технологий: от выпуска стали до готовой продукции на базе завода ОМК в Выксе (Нижегородская область). Там на единой производственной площадке компания выстроила полную технологическую цепочку "лом – сталь – прокат – труба – покрытия". Также стороны будут работать над технологией производства бесшовных труб, которые применяют для добычи нефти в сложных условиях и в скважинах с горизонтальным и наклонным бурением. Новую продукцию ОМК начнет изготавливать с запуском инновационного трубопрокатного цеха в Выксе, который запланирован на этот год.

Соглашение о научно-техническом сотрудничестве сторон до 2027 года подписали д.т.н., профессор, проректор по науке и инновациям НИТУ "МИСиС" Михаил Филонов и директор инженерно-технологического центра выксунского завода ОМК, к.т.н. Павел Степанов.

"НИТУ "МИСиС" – ведущий вуз России в области материаловедения и металлургии. На площадке университета реализуются уникальные проекты: от разработки новых материалов до создания технологий и сложнейших прототипов. Совместно с Объединенной металлургической компанией в рамках реализации программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" университет будет разрабатывать импортозамещающие инженерные решения, направленные на снижение выбросов и углеродного следа в производстве. Созданная в НИТУ "МИСиС" научно-исследовательская база, которая располагает самым современным оборудованием, а также накопленный многолетний опыт по разработке технологий, связанных с металлургией и горным делом, позволят ученым университета совместно с экспертами ОМК сформировать предложения для предприятий компании по технологиям, которые соответствуют принципам устойчивого развития", – прокомментировал проректор по науке и инновациям НИТУ "МИСиС" Михаил Филонов.

"ОМК развивает инновации в сферах энергоэффективности, контроля качества, новых технологий на производстве и модернизации действующих мощностей. Многие разработки сделали в сотрудничестве с НИТУ МИСиС. Рады начать новый этап нашего многолетнего партнерства и совместно реализовать масштабную программу научно-технического сотрудничества. НИТУ МИСиС обладает передовым опытом и технологиями в области металловедения, выплавки стали и производства проката, развивает инновационные направления. Уверен, что сплав наших инженерных школ и научно-технического опыта даст отличный синергетический эффект и позволит вывести отечественную металлургию на новый уровень. А клиентам ОМК – получать новую высокотехнологичную продукцию, которая будет отвечать самым жестким требованиям", – отметил директор инженерно-технологического центра ОМК в Выксе Павел Степанов.