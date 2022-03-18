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Политика

Ольга Щетинина: Встреча с предпринимательским сообществом станет толчком для выработки новых решений по поддержке бизнеса

24 марта 2022 18:29  [30] Политика

Встреча с предпринимательским сообществом станет толчком для выработки новых решений по поддержке бизнеса. Об этом заявила первый заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина, подводя итоги встречи губернатора региона Глеба Никитина с предпринимателями "Вопросы бизнеса. Открытый диалог".

"Санкции коснулись не только крупных компаний, предприятий, которые работают с импортными комплектующими, но и малый бизнес. Поэтому сегодня как никогда необходимо максимально быстро помочь бизнесу адаптироваться к новым условиям, восстановить прерванные цепочки, переориентировать свою деятельность на новые рынки. Причем в сегодняшних реалиях бизнес нельзя подвергать градации на «важный» и «неважный» - поддержка нужна абсолютно всем", - сказала она.

Ольга Щетинина добавила, что депутаты Законодательного собрания Нижегородской области вместе с правительством региона готовы оперативно корректировать законодательство, действующие меры поддержки, а также обсуждать дополнительные к уже принятым на федеральном уровне, чтобы минимизировать последствия от введенных санкций.

Часть из них губернатор уже анонсировал. Это и дополнительная поддержка промышленности в части развития импортозамещения и компенсации процентных ставок по кредитам, и увеличение средств на помощь нижегородским аграриям, и налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса, и снижение ставок упрощенной системы налогообложения, и субсидии процентных ставок по кредитам, и налоговые льготы для социальных предпринимателей.

"Но останавливаться на этом нельзя. Практически в ежедневном режиме под руководством губернатора, с участием председателя Законодательного собрания, депутатов, министров, экспертного сообщества проводятся заседания оперативного штаба и совещания. Пример этому - сегодняшняя встреча с предпринимательским сообществом, которая, по сути, станет дополнительным толчком для выработки новых решений. А предложений было немало. Например, увеличить расходы областного бюджета на реализацию региональной программы льготного кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей в условиях увеличения ключевой ставки Банка России с 9,5% до 20%, организовать работу центра импорта и импортозамещения в регионе, предоставить региональные субсидии на компенсацию процентной ставки по кредитам для организаций-застройщиков на строительство нового жилья", - рассказала заместитель председателя Законодательного собрания.

Она добавила, что депутаты будут всячески способствовать реализации инициатив от предпринимательского сообщества.

"Например, на ближайшем заседании мы рассмотрим меры по дополнительной поддержке наших аграриев. Ведь от того, насколько они сейчас хорошо поработают, зависит будущий урожай, а значит, и продовольственная безопасность нашего региона", - отметила Ольга Щетинина.

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Теги:
Глеб Никитин Ольга Щетинина Правительство Нижегородской области
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