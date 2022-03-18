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Бизнес

Олег Лавричев: "Все программы поддержки бизнеса сохранятся"

25 марта 2022 09:11  [72] Бизнес
Олег Лавричев

Олег Лавричев

Фото: пресс-служба Гордумы

"Все программы поддержки бизнеса сохранятся", - заявил председатель Гордумы Нижнего Новгорода Оле Лавричев по итогам встречи губернатора региона Глеба Никитина с бизнес-сообществом. Встреча прошла 24 марта на "Нижегородской ярмарке".

По его словам, такие встречи проводятся ежегодно, но именно сейчас она оказалась особенно своевременной, ожидаемой и полезной. Представители промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса поделились своими проблемами, высказали слова благодарности за помощь и содействие, а также озвучили ряд конкретных предложений, которые будут рассмотрены на координационных штабах регионального и муниципального уровней.

"Сегодняшняя ситуация требует особого внимания, и мы делаем все возможное для стабилизации экономики, для чего так нужна обратная связь. Все программы поддержки бизнеса сохранятся, в дополнение к федеральным и региональным мерам присоединяются и муниципальные", - отметил Олег Лавричев.

"И это не только льготы и субсидии для реального сектора и бизнеса, но и мораторий на проверки, снижение бюрократической и административной нагрузки и, конечно же, поощрение лидеров. Сегодня, к примеру, губернатор наградил руководителей семи нижегородских предприятий, победивших во всероссийском конкурсе "100 лучших товаров России". Уверен, общими усилиями мы будем и дальше успешно справляться со всеми вызовами времени", - добавил председатель Гордумы.

Напомним, что ранее Глеб Никитин утвердил план поддержки региональной экономики. Мероприятия регионального плана структурированы по восьми блокам, касающимся поддержки субъектов МСП, системообразующих организаций, отраслевых мер, диверсификации экспорта, социальной поддержки, в том числе на рынке труда и в части стабилизации ситуации с ценами, в сфере поддержки инвестиций. Всего в рамках плана будет реализовано более 40 мероприятий. На эти цели планируется направить около 3 млрд рублей.

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