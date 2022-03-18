Александр Шаронов: "Власти надо понимать проблемы бизнеса, а бизнесу надо понимать" Бизнес

Александр Шаронов Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Власти надо понимать проблемы бизнеса, а бизнесу надо понимать", - сказал председатель правления ПАО "НБД-Банк", председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по бюджету и налогам Александр Шаронов, комментируя встречу главы региона Глеба Никитина с представителями бизнеса, которая прошла 24 марта 2022 года на Нижегородской ярмарке.

"В условиях экономических потрясений и экономической войны, которая идет сегодня в мировом масштабе, значимость таких событий повышается кратно", - добавил депутат.

Александр Шаронов подчеркнул, что власти и бизнесу необходимо понимание действий друг друга.

"Власти надо понимать проблемы бизнеса, а бизнесу надо понимать, что ожидать от власти, как адаптироваться к изменениям, которые уже произошли и которые предполагаются. Взаимное понимание логики партнера в этом процессе важно для обеих сторон", - пояснил Александр Шаронов.

Он добавил, что предприниматели знают о том, какими ресурсами обладает региональное правительство.

"Предприниматели – люди здравомыслящие, и они отдают себе отчет в том, что правительство региона не обладает такими ресурсами, которые бы решили все проблемы, возникающие не только на уровне страны, но и в геополитическом масштабе. Что нужно бизнесу? Поскольку предполагается, что у власти информации больше, а в экономике происходят такие тектонические сдвиги экономики, на сегодня самое главное для бизнеса – понимание, чего ожидать", - заключил Александр Шаронов.

Напомним, ранее Глеб Никитин утвердил план поддержки региональной экономики. Мероприятия регионального плана структурированы по восьми блокам, касающимся поддержки субъектов МСП, системообразующих организаций, отраслевых мер, диверсификации экспорта, социальной поддержки, в том числе на рынке труда и в части стабилизации ситуации с ценами, в сфере поддержки инвестиций. Всего в рамках плана будет реализовано более 40 мероприятий. На эти цели планируется направить около 3 млрд рублей.