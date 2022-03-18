"ТНС энерго НН": справка об отсутствии задолженности теперь доступна онлайн Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Клиенты "ТНС энерго НН" теперь могут просто и быстро получить справку об отсутствии задолженности в режиме онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Для этого нужно:

Войти в свой личный кабинет "ТНС энерго". Услуга предоставляется только в личном кабинете на сайте; Перейти на сервис получения справки с баннера на главной странице личного кабинета; Передать показания прибора учета, актуальные на сегодняшний день. Если показания уже передавались в этом месяце, то нажмите кнопку "Получить справку"; На экране появится баланс счёта по указанным показаниям прибора учёта.

Если задолженности нет, для оформления документа необходимо нажать на кнопку "Получить справку".

Если появится задолженность с учётом новых данных, необходимо её оплатить и вернуться в интерфейс получения справки. Далее – нажать на кнопку "Получить справку".

Справка появится на экране и будет доступна для скачивания в формате PDF. Справка имеет юридическую силу и содержит печать и подпись ответственного сотрудника.

Ознакомиться с наглядным руководством можно по ссылке Получение справки об отсутствии задолженности онлайн.