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Бизнес

"ТНС энерго НН": справка об отсутствии задолженности теперь доступна онлайн

25 марта 2022 10:15  [30] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Клиенты "ТНС энерго НН" теперь могут просто и быстро получить справку об отсутствии задолженности в режиме онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Для этого нужно:

  1. Войти в свой личный кабинет "ТНС энерго". Услуга предоставляется только в личном кабинете на сайте;
  2. Перейти на сервис получения справки с баннера на главной странице личного кабинета;
  3. Передать показания прибора учета, актуальные на сегодняшний день. Если показания уже передавались в этом месяце, то нажмите кнопку "Получить справку";
  4. На экране появится баланс счёта по указанным показаниям прибора учёта.
  • Если задолженности нет, для оформления документа необходимо нажать на кнопку "Получить справку".
  • Если появится задолженность с учётом новых данных, необходимо её оплатить и вернуться в интерфейс получения справки. Далее – нажать на кнопку "Получить справку".
  1. Справка появится на экране и будет доступна для скачивания в формате PDF. Справка имеет юридическую силу и содержит печать и подпись ответственного сотрудника.

Ознакомиться с наглядным руководством можно по ссылке Получение справки об отсутствии задолженности онлайн.

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Теги:
ТНС Энерго
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