"ТНС энерго НН": справка об отсутствии задолженности теперь доступна онлайн

Клиенты "ТНС энерго НН" теперь могут просто и быстро получить справку об отсутствии задолженности в режиме онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Для этого нужно:
- Войти в свой личный кабинет "ТНС энерго". Услуга предоставляется только в личном кабинете на сайте;
- Перейти на сервис получения справки с баннера на главной странице личного кабинета;
- Передать показания прибора учета, актуальные на сегодняшний день. Если показания уже передавались в этом месяце, то нажмите кнопку "Получить справку";
- На экране появится баланс счёта по указанным показаниям прибора учёта.
- Если задолженности нет, для оформления документа необходимо нажать на кнопку "Получить справку".
- Если появится задолженность с учётом новых данных, необходимо её оплатить и вернуться в интерфейс получения справки. Далее – нажать на кнопку "Получить справку".
- Справка появится на экране и будет доступна для скачивания в формате PDF. Справка имеет юридическую силу и содержит печать и подпись ответственного сотрудника.
Ознакомиться с наглядным руководством можно по ссылке Получение справки об отсутствии задолженности онлайн.
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