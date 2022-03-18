Александр Кузнецов: "Надо оперативно реагировать на происходящие события" Экономика

Александр Кузнецов Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Глеб Никитин оперативно помог в ковидные времена, и я думаю, продолжит поддерживать нижегородский бизнес, как и раньше. Надеемся на правительство и лоббистские возможности губернатора Нижегородской области", - сказал генеральный директор ГК "Электроника" Александр Кузнецов по итогам встречи главы региона с предпринимателями, которая состоялась 24 марта на "Нижегородской ярмарке".

Бизнесмен пояснил, что за время своей предпринимательской деятельности он переживает кризисные явления уже не в первый раз.

"Надо оперативно реагировать на происходящие события", - сказал Александр Кузнецов.

Ранее Глеб Никитин утвердил план поддержки региональной экономики. Мероприятия регионального плана структурированы по восьми блокам, касающимся поддержки субъектов МСП, системообразующих организаций, отраслевых мер, диверсификации экспорта, социальной поддержки, в том числе на рынке труда и в части стабилизации ситуации с ценами, в сфере поддержки инвестиций. Всего в рамках плана будет реализовано более 40 мероприятий. На эти цели планируется направить около 3 млрд рублей.