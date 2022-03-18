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Общество

Еще 12 трамваев из Москвы прибыли в Нижний Новгород

25 марта 2022 13:02  [79] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Ещё 12 трамваев, которые на безвозмездной основе передало Правительство Москвы, прибыли в Нижний Новгород.

В МП "Нижегородэлектротранс" пояснили, что сейчас они проходят процедуру обкатки в депо и уже после их оформления в собственность города, они выйдут н маршруты в Заречной части города.

Собеседник агентства отметил, что первые три из 25 трамваев прибыли в Нижний Новгород в середине марта, уже прошли обкатку. Технические специалисты оценили их состояние, как "хорошее". На сегодняшний день в город прибыли уже 15 трамваев.

Напомним, что Нижний Новгород регулярно пополняет транспортный парк благодаря безвозмездной передаче транспорта из Москвы. Важным критерием является полная исправность техники. Так, например, в 2018 году в Нижний Новгород поступили 11 трамваев, в 2020 году – 10, в 2021 году – 10. Кроме того, в 2021 году было закуплено 11 новых трамваев.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Трамвай Транспорт
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