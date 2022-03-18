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Культура и отдых

Четыре нижегородских театра предоставят скидки на билеты в рамках акции в канун Международного дня театра

25 марта 2022 14:35  [47] Культура и отдых

Четыре нижегородских театра предоставят скидки на билеты в рамках акции в канун Международного дня театра, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

С 25 по 27 марта четыре государственных театра Нижнего Новгорода будут продавать билеты на репертуарные театральные постановки со скидкой до 50%.

Стоит отметить, что к проекту присоединились Нижегородский театр драмы, который предоставляет скидку 20%, Нижегородский театр кукол – скидка 20%, ТЮЗ – 20% и Нижегородский театр оперы и балета – 50%. Акционные билеты можно будет купить на любой спектакль, который состоится с 18 по 24 апреля.

Скидка действует при покупке билетов как в кассах театров, так и онлайн. Акция распространяется в том числе на билеты, купленные по "Пушкинской карте".

"Для любителей театрального искусства Всемирный день театра также является настоящим праздником. К нему приурочены всевозможные торжественные мероприятия, премьеры. Наша акция даёт возможность приобщиться к театру и, возможно, влюбиться в него заново. Отмечу, что за последний год уровень постановок в местных театрах стал существенно выше", - отметил заместитель председателя правительства Нижегородской области, региональный министр культуры Олег Беркович.

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Теги:
Акции культура Театры
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