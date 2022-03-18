Газовая заправка рядом с автопарком НПАТ открылась в Нижнем Новгороде Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Газовая заправка рядом с автопарком НПАТ открылась в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает НПАТ.

Согласно информации, газовая заправка будет обслуживать ГП НО "Нижегородпассажиравтотранс". Она расположена рядом с автопарком №1, на ул.Кима.

Также сообщается, что скоро ООО "ГазСервисКомпозит" (ГСК) закончит строительство еще одной газозаправочной станции – в Ленинском районе, на ул. Удмуртской. Она начнет работать после асфальтирования подъездных путей.

Инвестиции в создание двух АГНКС превышают 500 млн рублей.

По словам генерального директора ООО "ГСК" Сергея Санфирова, обе заправки были построены и введены в эксплуатацию в срок чуть более года.

Как сообщили в "Нижегородпассажиравтотрансе", из первого автопарка, расположенного на ул. Кима, ежедневно в рейс уходят 150-180 автобусов. Ранее они были вынуждены ездить на газозаправочную станцию на Московском шоссе, при этом холостой пробег до АГНКС в прямом и обратном направлениях превышал 30 км.

Ранее в Нижнем Новгороде на Московском шоссе открылась новая электрозаправка.