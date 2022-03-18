Движение транспорта перекроют на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде 27 марта Общество

Движение транспорта временно перекроют на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде 27 марта, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Ограничения движения касается только местного проезда проспекта Гагарина на участке около дома №29.



Движение транспорта буде приостановлено с 07:00 до 21:00 27 марта.

Объезд будет организован по прилегающим участкам улично-дорожной сети.