Движение транспорта перекроют на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде 27 марта

Движение транспорта временно перекроют на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде 27 марта, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.
Ограничения движения касается только местного проезда проспекта Гагарина на участке около дома №29.
Движение транспорта буде приостановлено с 07:00 до 21:00 27 марта.
Объезд будет организован по прилегающим участкам улично-дорожной сети.
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